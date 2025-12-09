Per il Natale 2025, Corte Glass Studio propone l’Anello Cupola realizzato dai vetrai di Murano

Corte Glass Studio propone l’Anello Cupola realizzato dai vetrai di Murano. l’anello nella sua essenzialità è molto scenico ed elegante. E’ un pezzo unico realizzato a mano con la tradizionale tecnica del vetro soffiato a lume, questo anello presenta un design giocoso ma elegante, capace di catturare l’attenzione senza risultare eccessivo. Disponibile in colori trasparenti e opachi, ogni anello è una piccola opera d’arte.

La sua forma arrotondata a cupola si ispira alle classiche linee muranesi, reinterpretate in chiave fresca e contemporanea. Nonostante l’aspetto deciso, il Glass Ring Cupola è sorprendentemente leggero e confortevole. Le sue curve morbide si adattano facilmente al dito, rendendolo ideale da indossare tutto il giorno, con qualsiasi outfit.

Per migliorarne la resistenza, è stato inserito un rinforzo discreto sul retro. Questo dettaglio rende l’anello più robusto senza compromettere l’estetica. Ogni pezzo è inoltre temperato in forno, un processo che aumenta la resistenza. Così, pur avendo un aspetto delicato, l’anello è fatto per durare. Qualunque sia lo stile, il Glass Ring Cupola porta un’energia allegra alla collezione di gioielli. Ogni pezzo è davvero unico. Non è solo un anello,è una celebrazione di colore, artigianalità e creatività.