Per il Natale 2025, Corte Glass Studio propone l’Anello Cupola realizzato dai vetrai di Murano

Di Gabriella Frigerio

Corte Glass Studio propone l’Anello Cupola realizzato dai vetrai di Murano. l’anello nella sua essenzialità è molto scenico ed elegante. E’ un pezzo unico realizzato a mano con la tradizionale tecnica del vetro soffiato a lume, questo anello presenta un design giocoso ma elegante, capace di catturare l’attenzione senza risultare eccessivo. Disponibile in colori trasparenti e opachi, ogni anello è una piccola opera d’arte.

La sua forma arrotondata a cupola si ispira alle classiche linee muranesi, reinterpretate in chiave fresca e contemporanea. Nonostante l’aspetto deciso, il Glass Ring Cupola è sorprendentemente leggero e confortevole. Le sue curve morbide si adattano facilmente al dito, rendendolo ideale da indossare tutto il giorno, con qualsiasi outfit.

Per migliorarne la resistenza, è stato inserito un rinforzo discreto sul retro. Questo dettaglio rende l’anello più robusto senza compromettere l’estetica. Ogni pezzo è inoltre temperato in forno, un processo che aumenta la resistenza. Così, pur avendo un aspetto delicato, l’anello è fatto per durare. Qualunque sia lo stile, il Glass Ring Cupola porta un’energia allegra alla collezione di gioielli. Ogni pezzo è davvero unico. Non è solo un anello,è una celebrazione di colore, artigianalità e creatività.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it