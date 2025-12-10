FOREO lancia la collezione For EveryOne

FOREO, il gigante svedese del beauty tech, presenta FOREO For EveryOne, la nuova collezione skincare che segna un passo strategico e senza precedenti per il brand: una linea esclusiva, pensata per rendere l’expertise tecnologica FOREO accessibile a un pubblico ancora più ampio, con un posizionamento prezzo sorprendentemente conveniente. FOREO For EveryOne debutta in esclusiva nei canali drugstore DM – online e in-store – introducendo un nuovo modo di vivere la cura della pelle: scientifico, intuitivo e democratico.

Con FOREO For EveryOne, l’innovazione non è più un privilegio. È un gesto quotidiano: semplice, efficace, alla portata di tutti, senza rinunciare alla qualità e alla ricerca che definiscono l’identità del brand.

Una collezione in cui ingredienti potenti e texture sensoriali sono protagonisti, abbinati a un packaging accattivante e a risultati che parlano da soli.

FOREO For Everyone Collection:

LUNA 4 play

LUNA 4 play smart utilizza delicate pulsazioni T-Sonic e setole in silicone ultra igieniche per sciogliere e rimuovere tutto il sebo, il sudore, il trucco e la protezione solare che si depositano in profondità nei pori, dove le dita non riescono ad arrivare. Inoltre, massaggia la pelle per migliorare il drenaggio linfatico e aumentare la luminosità. Disponibile in più colori.

SKIN UNMASKED Gel Detergente con Probiotici

Questo prodotto ultra delicato e senza sapone rimuove il trucco, lo sporco e le tracce della notte con un solo gesto lenitivo. Con complesso probiotico, calendula e cica. Niente sporco, niente drammi: solo una pelle radiosa.

HYDRATION NATION Gel Viso alla Ceramide

Una crema idratante in gel rinfrescante con niacinamide, pantenolo e complesso HA. Idrata istantaneamente la pelle in profondità, lasciandola morbida, liscia ed elastica, senza ungere.

LIQUID CONFIDENCE Siero all’Acido Ialuronico

Bastano poche gocce di questo liquido per sentirti inarrestabile. Idrata, leviga e dona luminosità alla tua carnagione con un tocco di splendore: basta una goccia per risplendere e conquistare.

GREATEST KISSER Trattamento Labbra ai Peptidi

Una sola passata garantisce idratazione immediata, un finish lucido e seducente e un effetto rimpolpante che rende le tue labbra belle da vedere e da sentire. A differenza dei balsami per le labbra, questa formula trattante con 4 peptidi, estratto di fragola e burro di karité offre benefici immediati e a lungo termine.

BRIGHT INTENTIONS Balsamo Contorno Occhi ai Peptidi

Ottieni 8 ore di sonno di bellezza con un piccolo trucco Il polipeptide Vita C illumina e rassoda la pelle, l’estratto di semi di cacao la nutre, mentre l’acido ialuronico idrata e leviga la zona sotto gli occhi, riducendo il gonfiore.

FEELING FLAWLESS Cerotti Invisibili per Brufoli

Progettati per combattere rapidamente i brufoli, questi cerotti leniscono l’infiammazione, riducono il rossore e aiutano ad appiattire le imperfezioni durante la notte. Super sottili e davvero invisibili, si fondono perfettamente con la pelle, anche sotto il trucco. Con acido salicilico e idrocolloide di grado medico.