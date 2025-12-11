Biofficina Toscana presenta SOSkin Butter, il rimedio contro il freddo

Pratico anche fuori casa, anidro (formulato senza acqua) e a base di Olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio, SOSkin Butter di Biofficina Toscana, nutre e protegge la pelle con un’intensa azione emolliente. Ideale per rinforzare la barriera cutanea e mantenere la pelle morbida, elastica e profondamente idratata, questa prodotto che si presenta in stick, si applica sul viso, anche in maniera mirata su labbra e contorno occhi e sulle zone più screpolate del corpo come gomiti e ginocchia.

Nella formula anche oleolito di calendula al 6% lenitivo e calmante, olio di mandorle dolci che previene la secchezza e rinforza la barriera cutanea, cere vegetali che creano un film protettivo e mantengono la naturale idratazione.