Biofficina Toscana presenta SOSkin Butter, il rimedio contro il freddo

Di Gabriella Frigerio

Pratico anche fuori casa, anidro (formulato senza acqua) e a base di Olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio, SOSkin Butter di Biofficina Toscananutre e protegge la pelle con un’intensa azione emolliente. Ideale per rinforzare la barriera cutanea e mantenere la pelle morbida, elastica e profondamente idratata, questa prodotto che si presenta in stick, si applica sul viso, anche in maniera mirata su labbra e contorno occhi e sulle zone più screpolate del corpo come gomiti ginocchia.

Nella formula anche oleolito di calendula al 6% lenitivo e calmante, olio di mandorle dolci che previene la secchezza e rinforza la barriera cutanea, cere vegetali che creano un film protettivo e mantengono la naturale idratazione.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it