Alpe Cimbra (Tn), un invito alla natura, all’ascolto e alla meraviglia

L’Alpe Cimbra, d’inverno, si trasforma in un regno di pace e bellezza: neve immacolata, boschi silenziosi e panorami ampi invitano a esplorare la montagna con ritmo lento, attenzione e passione.vPer chi non scia, ma desidera vivere la montagna nella sua essenza, questa è l’occasione perfetta per riscoprire la lentezza, il respiro, la connessione con l’ambiente.

Ciaspolate, passeggiate nei boschi, cammini immersi tra larici innevati e sentieri che si aprono tra candide radure: l’Alpe Cimbra offre percorsi per ogni grado di esperienza, dove ogni passo è meditazione. In questi paesaggi vengono organizzate tantissime esperienze: sessioni di yoga sulla neve, meditazioni al tramonto e pratiche di forest bathing che conducono i visitatori a una vera rigenerazione.

A pochi passi dalla natura innevata, merita una visita d’inverno Lusérn (Luserna), entrato tra i Borghi più Belli d’Italia dal 2021, dove storia, cultura e tradizioni si intrecciano in un’identità senza tempo.

Con le sue strade acciottolate, architettura tipica e l’uso ancora vivo della lingua cimbra, Lusérn rappresenta un’oasi culturale immersa nel silenzio alpino. D’inverno, una visita al borgo può includere una tappa al Museo Lusern (aperto durante le vacanze di Natale), un breve trekking tra i vicoli e un momento contemplativo davanti ai tetti innevati e alle montagne che lo circondano.

Quest’anno, Luserna è tra i borghi protagonisti dell’iniziativa Una Boccata D’arte: qui l’artista Caimi ha realizzato un’installazione che si inserisce armoniosamente nel paesaggio, lungo il suggestivo Sentiero dei Giganti.

L’opera è visitabile tutto l’anno e rimarrà in modo permanente a Luserna, arricchendo il patrimonio artistico e culturale dell’Alpe Cimbra e offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce arte, natura e memoria.

Nel territorio dell’Alpe Cimbra, a Lavarone, si erge del Drago Vaia, opera monumentale dell’artista del legno Marco Martalar, realizzata con legni e radici recuperati dalla tempesta Vaia Con i suoi 16–17 metri di lunghezza e 7 metri di altezza, è oggi considerata la scultura di drago in legno più grande al mondo.

Per chi ama la bellezza che parla non con le parole ma con le forme della natura, ottenere uno scorcio di questo drago di legno invernale è un’esperienza unica: arte, memoria e paesaggio si fondono in un panorama da fiaba.

Uno dei luoghi più suggestivi è il Lago di Lavarone, che d’inverno si trasforma in un quadro di ghiaccio e silenzio. Un tempo amato da Sigmund Freud, che qui trascorreva le sue vacanze, oggi regala un’atmosfera magica: passeggiate sul lago ghiacciato, panorami incantati e riflessi che sembrano dipinti.

Non lontano, il Sentiero del Respiro degli Alberi è un percorso d’arte e natura unico, dove installazioni contemporanee dialogano con il bosco e con la neve, invitando a riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente.

Per le famiglie, l’inverno sull’Alpe Cimbra è anche sinonimo di fiaba e immaginazione: il Sentiero delle Fiabe in Vigolana conduce grandi e piccoli in un viaggio tra personaggi magici e boschi innevati, mentre a Lusérn il Sentiero dell’Immaginario accompagna i visitatori in un racconto incantato tra natura, leggende e tradizioni cimbre.

Dopo una giornata nella neve, il benessere continua nei centri wellness e spa panoramiche dell’Alpe Cimbra, dove il calore del legno e i profumi di montagna creano un’atmosfera di puro relax. Saune alpine, bagni di fieno, percorsi kneipp e trattamenti con erbe officinali accompagnano l’esperienza rigenerante.

E per chi ama i sapori della tradizione, non mancano le baite e malghe dove assaporare piatti trentini come la polenta di montagna, i formaggi d’alpeggio, i canederli e i dolci casalinghi, magari davanti al camino acceso.

L’altopiano della Vigolana è un luogo dove natura, tradizione e ospitalità si fondono in un equilibrio perfetto. Situato tra la Vigolana e il Becco di Filadonna, offre una vista spettacolare sui laghi di Caldonazzo e Levico, da cui deriva il suo soprannome di “Terrazza sui Laghi”.

Immerso in un paesaggio di boschi, prati e borghi autentici, l’altopiano invita a vivere esperienze a contatto con la natura in ogni stagione: dalle escursioni e i percorsi in bicicletta alle passeggiate rilassanti tra masi e malghe, fino ai momenti di scoperta culturale e gastronomica.

Un luogo che custodisce l’anima più genuina del Trentino, dove ogni sguardo si apre su panorami di rara bellezza e ogni esperienza diventa un incontro autentico con il territorio.

Insomma, sull’Alpe Cimbra, l’inverno è una stagione da ascoltare. Che si scelga una camminata tra gli alberi, una giornata di relax o una visita culturale tra borghi e sculture, questa terra accoglie ogni viaggiatore con autenticità, calore e meraviglia. Qui il lusso non è nello sfarzo, ma nella semplicità, nel silenzio e nella bellezza del vivere lento. Un luogo dove la montagna non si conquista: si respira.