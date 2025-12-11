Seiko presenta due nuovi modelli Presage Serie Classic

La tradizione più raffinata dell’artigianato giapponese torna protagonista nella serie Seiko Presage CLassic con due nuove creazioni impreziosite da quadranti in lacca Urushi realizzate sotto la supervisione del maestro Isshu Tamura.

La lacca Urushi, materiale naturale noto in Giappone fin dai tempi più antichi, si distingue dalle comuni vernici perché non tende a deteriorarsi dopo l’applicazione: al contrario, possiede naturali proprietà conservanti che proteggono dalla corrosione. Leggera, resistente e dotata di qualità antibatteriche, è stata impiegata nei secoli per rivestire oggetti preziosi, armature e utensili destinati a durare nel tempo, diventando un elemento simbolo dell’estetica e del saper fare nipponico. In Giappone esiste inoltre una profonda tradizione legata alla volontà di proteggere e tramandare gli oggetti più preziosi: la lacca Urushi ha avuto un ruolo essenziale in questo processo, permettendo la conservazione di manufatti destinati a passare di generazione in generazione.

Oggi questo patrimonio culturale trova nuova espressione nei quadranti Seiko, frutto di un processo che unisce tecnica contemporanea e maestria artigianale, mantenendo intatto il legame con la cultura da cui trae origine.

La prima delle due creazioni Seiko, SPB447J1, introduce una raffinata complicazione GMT all’interno della serie Presage Classic abbinandola a un quadrante in lacca Urushi nera dalla brillantezza profonda.

La lancetta GMT, in un tenue colore oro con finitura spazzolata, sfiora il bordo del quadrante e si armonizza con la scala delle 24 ore posizionata sulla circonferenza più esterna, conferendo un tocco di eleganza moderna all’insieme. Gli indici tridimensionali bianchi, le lancette delle ore e dei minuti lucidate a specchio e la lancetta dei secondi dorata garantiscono un contrasto elevato e una leggibilità immediata, elementi fondamentali per un orologio pensato per chi viaggia tra fusi orari diversi. Al suo interno pulsa il calibro 6R54 che offre una riserva di carica di 72 ore.

Il segnatempo è completato da un cinturino nero in pelle proveniente da una conceria certificata dal Leather Working Group, la cui tonalità calda e le cuciture dorate dialogano armoniosamente con le sfumature del quadrante.

La seconda referenza, SPB499J1, segna per la prima volta l’incontro tra l’elegante calibro automatico 6R5H — con riserva di carica di 72 ore e precisione di +25/-15 secondi al giorno — e un quadrante in lacca Urushi finito a mano, fondendo tradizione artigianale e ingegneria meccanica.

Anche in questo caso, la superficie del quadrante, nera e intensa come inchiostro, è il risultato di applicazioni multiple di lacca che vengono levigate a ogni passaggio per creare una brillantezza profonda e uniforme. La natura “viva” della lacca Urushi fa sì che, con il passare del tempo, il quadrante sviluppi sfumature e riflessi sempre nuovi, rendendo ogni pezzo unico e creando un legame speciale con chi lo indossa.

I delicati accenti dorati delle lancette, dei numeri romani e del sottoquadrante delle 24 ore posizionato a ore sei, ispirati alla tradizione della lacca Kanazawa, creano un raffinato contrasto con il nero profondo della lacca Urushi.

L’effetto complessivo è quello di una creazione che unisce equilibrio, sobrietà e un’eleganza genuina, in perfetto dialogo con la filosofia estetica della Classic Series.

Il segnatempo si completa con il cinturino in pelle nera, anch’essa certificata dal Leather Working Group.

Con i Presage Classici SPB447J1 e SPB499J1, Seiko continua a valorizzare il prezioso patrimonio delle arti giapponesi reinterpretandolo attraverso una manifattura moderna e affidabile. Ogni segnatempo è un equilibrio tra tradizione e innovazione, dove la lacca Urushi, unendosi alla precisione dei calibri della Casa, non è solo una decorazione, ma un simbolo di continuità culturale e di raffinatezza orologiera. Più che semplici oggetti, questi orologi incarnano l’idea che la bellezza dei materiali si arricchisca con il tempo: come gli oggetti laccati tramandati nelle case giapponesi, anche i quadranti Urushi della collezione Presage invitano a vivere il trascorrere degli anni come un arricchimento. Una filosofia che rispecchia l’impegno di Seiko nel trasformare l’arte orologiera in un patrimonio destinato alle generazioni future.