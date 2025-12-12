Beauty

Filorga presenta il suo trattamento anti-macchie per le mani PIGMENT PROTOCOL

Di Gabriella Frigerio

Laboratori Filorga, presentano una crema mani a tripla azione che agisce su macchie scure, rugosità, disidratazione. Un trattamento ispirato alle tecniche di laser depigmentante in medicina estetica, studiato per intervenire sui segni del foto-invecchiamento.

Nel cuore della formula di HAND PIGMENT PROTOCOL (tubo da 50ml) un complesso photo-control dall’efficacia scientificamente dimostrata per una tripla azione foto correttiva:

  • azione schiarente grazie alla vitamina C stabilizzata che controlla l’iperproduzione di melanina e ha proprietà antiossidanti
  • azione rigenerante grazie ai flavonoidi ottenuti dall’estratto di Achillea millefolium che supportano il rinnovamento cellulare
  • azione levigante grazie all’acido ialuronico incapsulato ad alto peso molecolare con effetto levigante e rimpolpante

Insieme al complesso photo-control, una potente combinazione di principi attivi: glabridina e microalga per potenziare l’azione schiarente della formula e l’esclusivo complesso NCEF a base di attivi ispirati alle iniezioni biorivitalizzanti per una rivitalizzazione profonda della pelle.

Il risultato è una texture cremosa che non unge e non appiccica, inoltre infonde un’immediata sensazione di comfort.

Modalità d’uso:

Questo trattamento è stato sviluppato per essere applicato tutti i giorni, mattina e sera per un’idratazione e una levigatezza ottimali per attenuare visibilmente le macchie, giorno dopo giorno.

