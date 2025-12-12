Un inverno con un’atmosfera cocooning firmato Maisons du Monde

Con l’abbassarsi delle temperature, cresce naturalmente il desiderio di restare al caldo in casa. È il momento delle serate accoglienti, avvolti in un plaid, una bevanda calda in mano, sotto la luce soffusa di una candela profumata. Per celebrare questa atmosfera calorosa, Maisons du Monde propone una selezione di oggetti ideali per riscaldare gli interni. Plaid morbidi, grandi tazze, candele dalle fragranze avvolgenti… tutto è pensato per creare un’atmosfera cocooning e rilassante.

Maisons du Monde è il marchio francese di riferimento, ispiratore, accessibile e sostenibile nel mercato europeo dell’arredamento e della decorazione

d’interni. il brand propone un modello omnicanale unico e altamente performante, basato su universi per la casa multi-stile, ispirati ai viaggi e al savoir-faire di tutto il mondo. Inoltre il marchio è impegnato in un percorso sostenibile e responsabile.