Nutrimento e protezione per l’inverno con ARGAN BIO ACTIVE by Melvita

Quando arriva l’inverno, la pelle ha bisogno di più calore, più nutrimento, più protezione. È la stagione in cui ogni gesto di cura fa davvero la differenza, soprattutto se nasce da un ingrediente prezioso, autentico e sorprendentemente ricco come l’Olio di Argan. Per Melvita, l’argan non è un semplice olio, ma un universo di benefici racchiuso in diverse forme.

L’estratto di foglia di argan agisce come un potente antiossidante naturale, proteggendo il collagene e donando alla pelle una luminosità vitale.

L’olio di argan biologico nutre in profondità e rafforza la barriera cutanea, avvolgendo la pelle in un comfort immediato.

La polpa di argan biologico, vero booster di collagene, migliora compattezza ed elasticità, restituendo un aspetto più giovane, levigato e rimpolpato.

Questi attivi lavorano in sinergia per regalare una pelle più sana, radiosa e protetta, esattamente ciò che serve per affrontare i mesi più freddi. Una routine ricca, calda e avvolgente: il rituale invernale ideale per nutrire, riparare e risvegliare la bellezza naturale della pelle.

SIERO EFFETTO LIFTING 30ml

Il Siero Expert Rughe & Luminosità combina una formula ultra-concentrata a base di Olio di Argan Fermentato che preserva e limita la degradazione del collagene e di AHA di Lampone Fermentato per stimolare il rinnovamento cellulare e rafforzare la barriera cutanea. In combinazione con l’olio di argan biologico che leviga visibilmente il microrilievo della pelle in soli 7 giorni, l’aspetto della pelle risulta migliorato. Prevenendo e correggendo i segni dell’invecchiamento, questo siero rende la pelle più liscia, compatta e luminosa.

CREMA IN OLIO EFFETTO LIFTING 50 ml

La Crema Lift & Fermeté integra nella sua formula potenti ingredienti rigeneranti a base di olio di argan fermentato che preserva e limita la degradazione del collagene, polpa di argan che ne potenzia la sintesi di 8 volte e olio di argan biologico che ripara e preserva l’elasticità della pelle.

Ideata per pelli da normali a secche, dona un effetto lifting immediato, combatte la perdita di compattezza e agisce sulle rughe e sull’elasticità cutanea per una pelle visibilmente più compatta, liscia e rimpolpata. È disponibile anche solo la ricarica.

CONTORNO OCCHI EFFETTO LIFTING 15ml

Il trattamento correttivo per gli occhi integra nella sua formula una combinazione di 3 potenti ingredienti rigeneranti che preservano il collagene naturale e ne limitano la degradazione, nutrendo e decongestionando la fragile zona del contorno occhi. Questo trattamento esperto previene e corregge i segni dell’invecchiamento, combattendo i segni di stanchezza come borse e occhiaie e riducendo visibilmente le rughe sotto gli occhi. Più di un semplice contorno occhi, unisce la potenza di un siero al comfort di un balsamo per una pelle del contorno occhi più liscia, più soda e più tonica.

BALSAMO NOTTE RIGENERANTE 50ml

Il Balsamo Notte Rigenerante contiene nella sua formula 3 potenti ingredienti rigeneranti a base di Olio di Argan Fermentato che rinforza la barriera cutanea e limita la degradazione del collagene, Estratto di Foglie di Argan dall’azione antiossidante e Polpa di Argan che stimola la produzione di collagene naturale. Agiscono in sinergia per prevenire la degradazione del collagene, rafforzare la pelle contro le aggressioni esterne e ravvivarne la luminosità fin dal risveglio. Notte dopo notte, la pelle è visibilmente levigata, rassodata, rigenerata e l’incarnato è più luminoso al risveglio. È disponibile anche la ricarica.