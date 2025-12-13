Materia Eclettica di Fap, l’anima ruvida e sofisticata del design contemporaneo

Con Materia Eclettica, Fap ceramiche propone una superficie versatile per natura e organica nell’estetica, capace di regalare un’avvolgente esperienza sensoriale e aprire nuove prospettive progettuali. La serie si distingue per un carattere ruvido e sofisticato, perfetto per dar vita a interni iconici dalla forte personalità, in cui il rigore diventa comfort. Eclettica fa parte del progetto Materia di Fap, un linguaggio ceramico declinato in quattro collezioni autonome ma fortemente interconnesse e sinergiche.

Tra le tendenze in ascesa dell’interior design spicca l’estetica del sasso: texture naturali, superfici materiche e tonalità terrose entrano negli spazi contemporanei con un’aura sofisticata. Materia Eclettica interpreta proprio questa sensibilità attuale, trasformandola in un materiale ceramico innovativo, capace di fondere realismo, design e versatilità progettuale.

Grazie alla straordinaria finitura True Touch, ogni dettaglio prende forma con precisione sorprendente: frammenti, screziature e inclusioni ferrose emergono in tutta la loro matericità, svelando l’espressività di una pietra di grande impatto visivo.

Pigmenti e polveri si fondono come in un’opera artigianale, generando superfici vive e mutevoli, capaci di dialogare con la luce e reinventarsi a ogni sguardo.

Il colore si fa materia, la materia colore.

L’incontro tra collezioni è esattamente ciò che questa proposta promette: abbinamento eclettico e brillante che trasmette autenticità e forza architettonica. Volumi essenziali e materici richiamano un nuovo Brutalismo, che trova il suo naturale contrappunto nell’unione armonica con altre superfici, per progetti audaci dalla cifra contemporanea.

La palette cromatica – Bianco, Beige e Tortora – interpreta le sfumature più raffinate e versatili del mondo minerale, pensate per ambienti essenziali e seducenti.

L’offerta dei formati è ampia: spazia dal 30×60 all’80×80 e al 120×120, fino a culminare nella grande lastra 120×278, proposta nella variante Tortora, ideale per amplificare la resa scenografica del materiale. Nella misura 60×120 è disponibile anche l’inserto Luci, nella nuance Tortora, impreziosito da scaglie luminose che catturano e riflettono la luce con naturale eleganza. Un gres dal realismo sorprendente, denso e vibrante, che unisce resistenza e racconto materico per ambienti dal forte impatto scenico.

Ideata per progetti residenziali e contract, Materia Eclettica è una proposta innovativa che si rivela perfetta per ambienti di design che richiedono resistenza e personalità. Con Materia Eclettica, Fap ceramiche firma una collezione dal carattere duttile e moderno: un materiale che si fa linguaggio, unendo autenticità e avanguardia per delineare nuovi orizzonti del design ceramico.