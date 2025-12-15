Gutteridge presenta Christmas Vienna, la collezione per le festività

Gutteridge celebra la magia delle festività con Christmas Vienna, una collezione pensata per il periodo natalizio e ambientata nella splendida cornice di Vienna, città simbolo di eleganza intramontabile e fascino architettonico. Un racconto visivo che intreccia la raffinatezza dello stile maschile Gutteridge con l’atmosfera sofisticata dei caffè storici viennesi, delle piazze illuminate e dei celebri mercatini di Natale.

La capitale austriaca diventa il palcoscenico ideale per rappresentare l’uomo Gutteridge: sicuro di sé, contemporaneo, ma al tempo stesso profondamente legato alla sartorialità e al gusto classico. Tra scorci urbani, luci dorate e dettagli architettonici, ogni immagine restituisce la perfetta sintesi tra heritage e modernità che contraddistingue il brand.

La proposta è pensata per accompagnare l’uomo Gutteridge lungo tutto il periodo delle festività, dal calore delle tradizioni natalizie alle celebrazioni di fine anno, con una selezione di look che interpretano pienamente l’old money style: dalle soluzioni più casual agli smoking e agli outfit eveningwear ideali per accogliere con stile e carattere l’arrivo del 2026.