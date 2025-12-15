Fashion

Gutteridge presenta Christmas Vienna, la collezione per le festività

Di Gabriella Frigerio

Gutteridge celebra la magia delle festività con Christmas Vienna, una collezione pensata per il periodo natalizio e ambientata nella splendida cornice di Vienna, città simbolo di eleganza intramontabile e fascino architettonico. Un racconto visivo che intreccia la raffinatezza dello stile maschile Gutteridge con l’atmosfera sofisticata dei caffè storici viennesi, delle piazze illuminate e dei celebri mercatini di Natale.

La capitale austriaca diventa il palcoscenico ideale per rappresentare l’uomo Gutteridge: sicuro di sé, contemporaneo, ma al tempo stesso profondamente legato alla sartorialità e al gusto classico. Tra scorci urbani, luci dorate e dettagli architettonici, ogni immagine restituisce la perfetta sintesi tra heritage e modernità che contraddistingue il brand.

La proposta è pensata per accompagnare l’uomo Gutteridge lungo tutto il periodo delle festività, dal calore delle tradizioni natalizie alle celebrazioni di fine anno, con una selezione di look che interpretano pienamente l’old money style: dalle soluzioni più casual agli smoking e agli outfit eveningwear ideali per accogliere con stile e carattere l’arrivo del 2026.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it