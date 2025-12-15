La bellezza del nuovo anno inizia dalla pelle con la linea Endocare Tensage

Ogni fine anno porta con sé un desiderio di trasformazione. I propositi diventano nuovi rituali, le intenzioni si fanno benessere. E la pelle, specchio del nostro ritmo quotidiano, chiede di ritrovare tono, definizione, vitalità: di tornare al centro della scena. Endocare Tensage è la risposta skincare a questo desiderio di rinascita: una linea anti-age di Cantabria Labs Difa Cooper, che aiuta a restituire struttura e tono alla pelle matura. Con Endocare Tensage, la skincare diventa una celebrazione quotidiana di sé. Una linea che propone trattamenti rigeneranti, rassodanti e ridensificanti, per riscrivere la percezione del tempo sulla pelle e inaugurare un nuovo inizio, più consapevole e luminoso.

Al cuore di tutte le formule, la SCA® Growth Factor Technology, una tecnologia brevettata derivata dalla secrezione di lumaca Cryptomphalus aspersa: ricca di proteine, acido ialuronico e calcio, che dona elasticità e definizione dei contorni del viso, contrastando così rughe e segni di stanchezza. Grazie alla sua azione rigenerante, riparatrice e antiossidante, supportata da studi scientifici, contribuisce a contrastare l’invecchiamento cutaneo. La pelle non solo appare più compatta, ma ritrova struttura, densità e luminosità.

Endocare Tensage Nutritiva: la crema ricca che aiuta i volumi del viso

Protagonista della linea, Endocare Tensage Nutritiva è il trattamento che interpreta al meglio il trend del reset cutaneo. La sua texture ricca, elegante, ultra-confortevole abbraccia la pelle, la nutre intensamente e la supporta nel ritrovare un profilo più tonico e definito. Al fianco di SCA®, il complesso Tensderm® dona un effetto tensore sofisticato, mai rigido: come un capo couture su misura, che accompagna e valorizza le forme naturali del viso. Il suo tratto distintivo? Compattezza in primo piano. Setosità a prova di selfie. L’alleata ideale per iniziare il nuovo anno migliorando il volume dove serve e contrastando i segni dove non li si vuole.