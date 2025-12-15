Beauty

La bellezza del nuovo anno inizia dalla pelle con la linea Endocare Tensage

Ogni fine anno porta con sé un desiderio di trasformazione. I propositi diventano nuovi rituali, le intenzioni si fanno benessere. E la pelle, specchio del nostro ritmo quotidiano, chiede di ritrovare tono, definizione, vitalità: di tornare al centro della scena. Endocare Tensage è la risposta skincare a questo desiderio di rinascita: una linea anti-age di Cantabria Labs Difa Cooper, che aiuta a restituire struttura e tono alla pelle matura. Con Endocare Tensage, la skincare diventa una celebrazione quotidiana di sé. Una linea che propone trattamenti rigeneranti, rassodanti e ridensificanti, per riscrivere la percezione del tempo sulla pelle e inaugurare un nuovo inizio, più consapevole e luminoso.

Al cuore di tutte le formule, la SCA® Growth Factor Technology, una tecnologia brevettata derivata dalla secrezione di lumaca Cryptomphalus aspersa: ricca di proteine, acido ialuronico e calcio, che dona elasticità e definizione dei contorni del viso, contrastando così rughe e segni di stanchezza. Grazie alla sua azione rigenerante, riparatrice e antiossidante, supportata da studi scientifici, contribuisce a contrastare l’invecchiamento cutaneo. La pelle non solo appare più compatta, ma ritrova strutturadensità e luminosità.

Endocare Tensage Nutritiva: la crema ricca che aiuta i volumi del viso

Protagonista della linea, Endocare Tensage Nutritiva è il trattamento che interpreta al meglio il trend del reset cutaneo. La sua texture ricca, elegante, ultra-confortevole abbraccia la pelle, la nutre intensamente e la supporta nel ritrovare un profilo più tonico e definito. Al fianco di SCA®, il complesso Tensderm® dona un effetto tensore sofisticato, mai rigido: come un capo couture su misura, che accompagna e valorizza le forme naturali del viso. Il suo tratto distintivo? Compattezza in primo piano. Setosità a prova di selfie. L’alleata ideale per iniziare il nuovo anno migliorando il volume dove serve e contrastando i segni dove non li si vuole.

La gamma Endocare Tensage: il rituale rigenerante del nuovo anno è così composto:

Endocare Tensage Nutritiva (50 ml)
Crema nutriente rigenerante dalla texture ricca: preserva l’elasticità, ridefinisce i volumi e restituisce compattezza al viso.

Endocare Tensage Cream (30 ml)
Crema rassodante a effetto tensore, ideale per mantenere tono e definire i contorni del viso.

Endocare Tensage Eye Contour (15 ml)
Contorno occhi effetto tensore con micropigmenti illuminanti: aiuta a ridurre borse e rughe superficiali e a mascherare le occhiaie.

Endocare Tensage High Potency Serum/Endocare Serum (30 ml)
Sieri ad alta potenza ridensificanti e rassodanti: contrastano perdita di turgore ed elasticità, per una pelle più tonica e luminosa.

Endocare Tensage Ampolle (10 da 2 ml)
Trattamento intensivo con effetto lifting immediato: migliora rapidamente il tono cutaneo per un viso visibilmente più disteso e radioso.
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it