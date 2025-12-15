La Dolce Vita Orient Express e Argentario Golf Club insieme per un nuovo viaggio nel lusso

Un nuovo capitolo nel turismo esperienziale di alta gamma prende forma in Maremma. Argentario Golf Club annuncia la partnership con La Dolce Vita Orient Express, che inserisce la struttura tra le tappe d’eccellenza dei suoi nuovi itinerari dedicati al golf: un’esperienza che unisce sport, eleganza e il fascino senza tempo del viaggio in treno. La collaborazione annunciata in occasione dell’Italian Open 2025, ospitato quest’anno proprio all’Argentario Golf Club, conferma il ruolo della struttura come destinazione di riferimento nel panorama golfistico internazionale e come unico PGA National Italy. A bordo del lussuoso treno La Dolce Vita Orient Express, gli ospiti attraverseranno l’Italia tra paesaggi iconici, servizi esclusivi, cucina d’autore e masterclass riservate, per poi vivere un soggiorno immersivo ai piedi del Monte Argentario.

Un’esperienza esclusiva tra golf, leisure e alta cucina, l’arrivo in Maremma diventa un vero e proprio viaggio nel viaggio. Che si scelga di giocare o meno, tutti gli ospiti potranno accedere alle rinomate amenities dell’Argentario Golf Club, tra cui: Dama Dama Restaurant, ristorante fine dining guidato dallo Chef Emiliano Lombardelli, interprete d’eccellenza della cucina mediterranea contemporanea, il Club House Restaurant, perfetto per un’esperienza gourmet informale con vista sul campo, la SPA e il centro benessere, un’oasi votata al relax e ai trattamenti signature e gli spazi outdoor e le strutture sportive che rendono il Golf Club un indirizzo d’élite nel cuore della Maremma.

Due itinerari per scoprire l’Italia del golf, La Dolce Vita Orient Express presenta due proposte dedicate agli appassionati: Northern Greens, la rotta che attraversa le grandi destinazioni del Nord Italia, disponibile con partenze a maggio e settembre 2026 e Italian Swing, un itinerario che celebra i paesaggi e i campi più suggestivi del Centro e del Sud, con partenze a marzo e novembre 2026.

Un concept che valorizza lo spirito del slow travel, trasformando ogni tappa in un’esperienza culturale, sportiva ed enogastronomica senza eguali.