La purezza incontra i rituali Tatcha che presenta Cloud Dancer

Per il 2026 la scelta del colore è Cloud Dancer, un bianco neutro ed etereo che evoca la morbidezza delle nuvole e trasmette una sensazione immediata di calma e serenità. È una tonalità che invita a rallentare, a ritrovare equilibrio e autenticità, a scegliere la quiete interiore invece della frenesia: più JOMO, meno FOMO. Cloud Dancer diventa così il simbolo di un desiderio collettivo di leggerezza, libertà e benessere.

In questa stessa filosofia di purezza e armonia si inseriscono tre referenze iconiche di Tatcha, pensate per trasformare la skincare in un rituale di calma e riconnessione.

Il Camellia Cleansing Oil deterge la pelle con delicatezza grazie alla setosità dell’olio di camelia, sciogliendo impurità e make-up senza alterare l’equilibrio cutaneo. The Rice Polish Classic leviga con dolcezza la superficie della pelle attraverso l’esfoliazione enzimatica del riso, restituendo immediata luminosità. The Essence, infine, con il suo complesso Hadasei-3 di superfood fermentati, idrata in profondità e potenzia l’efficacia dell’intera routine, lasciando la pelle più rimpolpata, fresca e radiosa.

Tre gesti essenziali, un’unica filosofia: ritrovare la propria luce naturale attraverso rituali gentili, puri e profondamente rigeneranti, in perfetta sintonia con l’essenza di Cloud Dancer.