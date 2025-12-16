Beauty

La purezza incontra i rituali Tatcha che presenta Cloud Dancer

Di Gabriella Frigerio

Per il 2026 la scelta del colore è Cloud Dancer, un bianco neutro ed etereo che evoca la morbidezza delle nuvole e trasmette una sensazione immediata di calma e serenità. È una tonalità che invita a rallentare, a ritrovare equilibrio e autenticità, a scegliere la quiete interiore invece della frenesia: più JOMO, meno FOMO. Cloud Dancer diventa così il simbolo di un desiderio collettivo di leggerezza, libertà e benessere.

In questa stessa filosofia di purezza e armonia si inseriscono tre referenze iconiche di Tatcha, pensate per trasformare la skincare in un rituale di calma e riconnessione.

Il Camellia Cleansing Oil deterge la pelle con delicatezza grazie alla setosità dell’olio di camelia, sciogliendo impurità e make-up senza alterare l’equilibrio cutaneo. The Rice Polish Classic leviga con dolcezza la superficie della pelle attraverso l’esfoliazione enzimatica del riso, restituendo immediata luminosità. The Essence, infine, con il suo complesso Hadasei-3 di superfood fermentati, idrata in profondità e potenzia l’efficacia dell’intera routine, lasciando la pelle più rimpolpata, fresca e radiosa.

Tre gesti essenziali, un’unica filosofia: ritrovare la propria luce naturale attraverso rituali gentili, puri e profondamente rigeneranti, in perfetta sintonia con l’essenza di Cloud Dancer.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it