Annalisa e Pandora presentano cinque nuovi charm in edizione limitata

Di Gabriella Frigerio

Dopo il successo del primo lancio della collaborazione Annalisa x Pandora, la partnership tra la cantautrice dei record e il brand di gioielli più amato al mondo si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Per i mesi di novembre e dicembre 2025 arriva infatti la seconda release della Capsule Collection, composta da cinque charm in edizione limitata, creati da Annalisa e ispirati al suo nuovo album Io sono fuoco e a ciò che le sta più a cuore. 

Realizzati in Argento Sterling 925 rifiniti in oro, i nuovi charm — disponibili in solo 1.000 pezzi in Italia — saranno acquistabili in una selezione di negozi Pandora e online, fino a esaurimento scorte. Ogni creazione può essere ulteriormente personalizzata grazie alla possibilità di incisione sul retro, per custodire un nome, un ricordo o un messaggio speciale. 

Cuore del nuovo drop sono cinque simboli che raccontano l’universo artistico di Annalisa: la Tigre, il Cane, il Fuoco, il Vortice e la scritta “Ragazza per bene”. 

Con questo secondo drop, la collaborazione Annalisa x Pandora si consolida come un dialogo creativo tra l’artista e il brand. Un progetto che traduce sogni, simboli e ispirazioni in oggetti da collezionare, da indossare e da regalare. 

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it