Annalisa e Pandora presentano cinque nuovi charm in edizione limitata

Dopo il successo del primo lancio della collaborazione Annalisa x Pandora, la partnership tra la cantautrice dei record e il brand di gioielli più amato al mondo si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Per i mesi di novembre e dicembre 2025 arriva infatti la seconda release della Capsule Collection, composta da cinque charm in edizione limitata, creati da Annalisa e ispirati al suo nuovo album Io sono fuoco e a ciò che le sta più a cuore.

Realizzati in Argento Sterling 925 o rifiniti in oro, i nuovi charm — disponibili in solo 1.000 pezzi in Italia — saranno acquistabili in una selezione di negozi Pandora e online, fino a esaurimento scorte. Ogni creazione può essere ulteriormente personalizzata grazie alla possibilità di incisione sul retro, per custodire un nome, un ricordo o un messaggio speciale.

Cuore del nuovo drop sono cinque simboli che raccontano l’universo artistico di Annalisa: la Tigre, il Cane, il Fuoco, il Vortice e la scritta “Ragazza per bene”.

Con questo secondo drop, la collaborazione Annalisa x Pandora si consolida come un dialogo creativo tra l’artista e il brand. Un progetto che traduce sogni, simboli e ispirazioni in oggetti da collezionare, da indossare e da regalare.