Stufa a pellet Lumea di Edilkamin

Di Gabriella Frigerio

Lumea è la nuova stufa a pellet di Edilkamin, nata per coniugare tecnologia ed eleganza in un gesto semplice e naturale. Proposta nelle versioni 7 e 9+, si distingue per il rivestimento in acciaio nero oppure in vetro, nelle raffinate varianti bianco e nero. Il vetro “Magic” rivela la fiamma solo quando è accesa, creando atmosfere intime e suggestive; spenta, invece, si trasforma in una superficie nera assoluta, nascondendo il focolare ed esaltando la purezza del design.

Il cuore in ghisa custodisce il calore con forza antica, mentre il top scorrevole rende immediato e discreto il caricamento del pellet. Adatta anche alle case passive, Lumea è pensata per ambienti contemporanei che cercano equilibrio tra comfort e stile. Ogni dettaglio parla di raffinatezza: la porta esterna “light touch” totalmente in vetro, l’apertura push-pull e la doppia chiusura che uniscono praticità e sicurezza, trasformando la visione della fiamma in un’esperienza pura.

È provvista di Spia di riserva pellet, che segnala l’autonomia residua di circa mezz’ora, Sistema Leonardo e Fire Control per una migliore gestione della combustione e della fiamma. Grazie a The Mind può essere controllata da remoto per attivazione di accensione, spegnimento e funzionalità quali RELAX ed EASY TIMER.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it