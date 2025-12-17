Beauty

FAQ Swiss lancia il pannello LED domestico by Foreo

Di Gabriella Frigerio

Progettato per garantire prestazioni eccellenti e stupire, il pannello a doppio LED FAQ di Foreo definisce un nuovo standard nella cura della pelle con tecnologia LED. Dotato di diodi luminosi estremamente potenti e lenti brevettate a forma di diamante che amplificano e diffondono la luce su più angoli, questo pannello garantisce una penetrazione più profonda nella pelle, una copertura eccezionale e risultati visibili. 

FAQ™ Swiss, un marchio sotto l’egida di FOREO specializzato in prodotti anti-invecchiamento, continua a guadagnare slancio con strumenti ad alte prestazioni che diventano virali per un motivo ben preciso.

Comprovata efficacia nel ridurre le imperfezioni visibili segni di invecchiamento e imperfezioni, questo dispositivo è dotato di 512 LED professionali con una purezza luminosa del 99,99% che emettono le cinque lunghezze d’onda clinicamente più studiate per il ringiovanimento cutaneo: 

  • DEEP NEAR-INFRARED LED (1064 nm) raggiunge gli strati profondi per combattere i segni avanzati dell’invecchiamento 
  • NEAR-INFRARED LED (850 nm) promuove la riparazione e il ringiovanimento cellulare 
  • RED LED (650 nm) riduce rughe, pigmentazione e rilassamento cutaneo 
  • AMBER LED (570 nm) lenisce gli arrossamenti e calma la pelle stressata 
  • BLUE LED (420 nm) aiuta a eliminare le imperfezioni e a levigare la grana irregolare della pelle 

Con lenti a forma di diamante per una migliore diffusione della luce, intensità di livello professionale fino a 200 mW/cm² e la possibilità di combinare fino a 3 colori LED contemporaneamente, il pannello LED doppio FAQ™ è progettato per risultati più rapidi ed efficaci. 

A completamento dei suoi avanzati dispositivi per la terapia con luce LED, FAQ™ Swiss introduce anche FAQ Red Light Peptide Serum, una formula pulita e dermatologicamente testata, specificamente progettata per potenziare gli effetti dei trattamenti LED. 

Realizzato da peptidi che stimolano il collagene, acido ialuronico idratante e sostanze vegetali ricche di antiossidanti come il narciso marino, il tè verde e Cica, questo siero naturale al 90% agisce in sinergia con la luce rossa e il vicino infrarosso per massimizzare i risultati visibili. Privo di profumi, solfati, parabeni e altri additivi aggressivi, è adatto a tutti i tipi di pelle e rappresenta un trattamento preliminare ideale per potenziare la tua routine di cura della pelle con LED. 

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it