FAQ Swiss lancia il pannello LED domestico by Foreo

Progettato per garantire prestazioni eccellenti e stupire, il pannello a doppio LED FAQ di Foreo definisce un nuovo standard nella cura della pelle con tecnologia LED. Dotato di diodi luminosi estremamente potenti e lenti brevettate a forma di diamante che amplificano e diffondono la luce su più angoli, questo pannello garantisce una penetrazione più profonda nella pelle, una copertura eccezionale e risultati visibili.

FAQ™ Swiss, un marchio sotto l’egida di FOREO specializzato in prodotti anti-invecchiamento, continua a guadagnare slancio con strumenti ad alte prestazioni che diventano virali per un motivo ben preciso.

Comprovata efficacia nel ridurre le imperfezioni visibili segni di invecchiamento e imperfezioni, questo dispositivo è dotato di 512 LED professionali con una purezza luminosa del 99,99% che emettono le cinque lunghezze d’onda clinicamente più studiate per il ringiovanimento cutaneo:

DEEP NEAR-INFRARED LED (1064 nm) raggiunge gli strati profondi per combattere i segni avanzati dell'invecchiamento

NEAR-INFRARED LED (850 nm) promuove la riparazione e il ringiovanimento cellulare

RED LED (650 nm) riduce rughe, pigmentazione e rilassamento cutaneo

AMBER LED (570 nm) lenisce gli arrossamenti e calma la pelle stressata

BLUE LED (420 nm) aiuta a eliminare le imperfezioni e a levigare la grana irregolare della pelle

Con lenti a forma di diamante per una migliore diffusione della luce, intensità di livello professionale fino a 200 mW/cm² e la possibilità di combinare fino a 3 colori LED contemporaneamente, il pannello LED doppio FAQ™ è progettato per risultati più rapidi ed efficaci.

A completamento dei suoi avanzati dispositivi per la terapia con luce LED, FAQ™ Swiss introduce anche FAQ Red Light Peptide Serum, una formula pulita e dermatologicamente testata, specificamente progettata per potenziare gli effetti dei trattamenti LED.

Realizzato da peptidi che stimolano il collagene, acido ialuronico idratante e sostanze vegetali ricche di antiossidanti come il narciso marino, il tè verde e Cica, questo siero naturale al 90% agisce in sinergia con la luce rossa e il vicino infrarosso per massimizzare i risultati visibili. Privo di profumi, solfati, parabeni e altri additivi aggressivi, è adatto a tutti i tipi di pelle e rappresenta un trattamento preliminare ideale per potenziare la tua routine di cura della pelle con LED.