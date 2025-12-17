Valentina Ferragni Studio presenta la nuova collezione Infinite

Luce, forza, carattere. Valentina Ferragni Studio presenta Infinite, la nuova collezione che reinterpreta la shade gold attraverso linee morbide e decise. Un omaggio al colore dorato e alla sua capacità di dare nuova energia e stile a ogni forma. Quando le forme bold incontrano il finish dorato, nasce un equilibrio che non ha bisogno di limiti.

Infinite è un invito a esprimersi senza misure: a brillare con sicurezza, a scegliere dettagli che attirano lo sguardo, a raccontare la propria personalità attraverso la luce. Ogni prodotto è un vero e proprio elemento di carattere, pensato per valorizzare ciò che già risplende dentro chi lo indossa.

La collana è il cuore pulsante della collezione: scultorea, decisa, capace di trasformare ogni look in un gesto di pura presenza. Non un semplice accessorio, ma un statement piece che veste e definisce.

L’anello riprende le stesse curve sinuose e volumi generosi, giocando con le curve in un dialogo continuo tra forza e sensualità. L’earcuff e il bracciale, ampi e imponenti, celebrano la potenza del gesto: un segno che non passa inosservato, un simbolo di coraggio estetico.

Gli orecchini chiudono il racconto con una composizione inedita e magnetica – un UALI tempestato di zirconi che cattura lo sguardo, abbinato a un cerchio e a un rettangolo bold per un effetto geometrico e luminoso.

Con Infinite, Valentina Ferragni Studio propone un nuovo modo di vivere l’estetica nella tonalità gold: libera, contemporanea, spontanea. Un accento luminoso che completa lo stile di ogni giorno senza perdere mai la sua forza.