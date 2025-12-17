Fashion

Valentina Ferragni Studio presenta la nuova collezione Infinite

Di Gabriella Frigerio

Luce, forza, carattere. Valentina Ferragni Studio presenta Infinite, la nuova collezione che reinterpreta la shade gold attraverso linee morbide e decise. Un omaggio al colore dorato e alla sua capacità di dare nuova energia e stile a ogni forma. Quando le forme bold incontrano il finish dorato, nasce un equilibrio che non ha bisogno di limiti. 

Infinite è un invito a esprimersi senza misure: a brillare con sicurezza, a scegliere dettagli che attirano lo sguardo, a raccontare la propria personalità attraverso la luce. Ogni prodotto è un vero e proprio elemento di carattere, pensato per valorizzare ciò che già risplende dentro chi lo indossa. 

La collana è il cuore pulsante della collezione: scultorea, decisa, capace di trasformare ogni look in un gesto di pura presenza. Non un semplice accessorio, ma un statement piece che veste e definisce. 

L’anello riprende le stesse curve sinuose e volumi generosi, giocando con le curve in un dialogo continuo tra forza e sensualità. L’earcuff e il bracciale, ampi e imponenti, celebrano la potenza del gesto: un segno che non passa inosservato, un simbolo di coraggio estetico. 

Gli orecchini chiudono il racconto con una composizione inedita e magnetica – un UALI tempestato di zirconi che cattura lo sguardo, abbinato a un cerchio e a un rettangolo bold per un effetto geometrico e luminoso. 

Con InfiniteValentina Ferragni Studio propone un nuovo modo di vivere l’estetica nella tonalità gold: libera, contemporanea, spontanea. Un accento luminoso che completa lo stile di ogni giorno senza perdere mai la sua forza. 

 

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it