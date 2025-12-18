Le idee U.S. POLO ASSN. sotto l’albero tra heritage, sportività ed eleganza

Il 2025 ha segnato un traguardo importante per U.S. Polo Assn., che ha celebrato 135 anni di storia e passione. In vista del Natale, il brand del gioco del polo ha presentato una selezione di borse e calzature pensata come guida alle idee regalo per lei e per lui, all’insegna di uno stile raffinato, autentico e sportivo. Per la donna, le borse spaziano da modelli strutturati ed eleganti a proposte morbide e dal gusto boho chic, con dettagli che richiamano l’universo del polo, lavorazioni artigianali, texture morbide e inserti metallici.

Shopper reversibili, soluzioni multiuso e modelli trapuntati rispondono alle esigenze di tutti i giorni, mentre piccole bag da cerimonia, pochette con catena e mini formati brillanti sono pensati per le feste e le serate natalizie. Per l’uomo, la proposta si concentra su zaini, borsoni e tracolle pensati per il lavoro, il tempo libero e il viaggio: materiali tecnici waterproof, comparti porta laptop e linee pulite li rendono regali ideali.

Completano la selezione gli scarponcini invernali, pensati per affrontare il freddo con stile e comfort: suole carrarmato ad alto grip, tomaie in simil suede o microfibra e fodere calde effetto faux fur avvolgono il piede, mentre dettagli imbottiti e lavorazioni ispirate al trekking e al mondo outdoor si alternano a modelli più city d’ispirazione après-ski, perfetti sia per i climi più rigidi sia per le giornate di festa in città.

Per questo Natale, U.S. Polo Assn. propone regali che vanno oltre la stagione: accessori e calzature che racchiudono un’eredità di 135 anni e interpretano, in chiave contemporanea, la combinazione unica di eleganza senza tempo e attitudine sportiva che definisce il brand.