Le idee U.S. POLO ASSN. sotto l’albero tra heritage, sportività ed eleganza

Di Gabriella Frigerio

Il 2025 ha segnato un traguardo importante per U.S. Polo Assn., che ha celebrato 135 anni di storia e passione. In vista del Natale, il brand del gioco del polo ha presentato una selezione di borse e calzature pensata come guida alle idee regalo per lei e per lui, all’insegna di uno stile raffinato, autentico e sportivo. Per la donna, le borse spaziano da modelli strutturati ed eleganti a proposte morbide e dal gusto boho chic, con dettagli che richiamano l’universo del polo, lavorazioni artigianali, texture morbide e inserti metallici.

Shopper reversibili, soluzioni multiuso e modelli trapuntati rispondono alle esigenze di tutti i giorni, mentre piccole bag da cerimonia, pochette con catena e mini formati brillanti sono pensati per le feste e le serate natalizie. Per l’uomo, la proposta si concentra su zaini, borsoni e tracolle pensati per il lavoro, il tempo libero e il viaggio: materiali tecnici waterproof, comparti porta laptop e linee pulite li rendono regali ideali.

Completano la selezione gli scarponcini invernali, pensati per affrontare il freddo con stile e comfort: suole carrarmato ad alto grip, tomaie in simil suede o microfibra e fodere calde effetto faux fur avvolgono il piede, mentre dettagli imbottiti e lavorazioni ispirate al trekking e al mondo outdoor si alternano a modelli più city d’ispirazione après-ski, perfetti sia per i climi più rigidi sia per le giornate di festa in città.

Per questo Natale, U.S. Polo Assn. propone regali che vanno oltre la stagione: accessori e calzature che racchiudono un’eredità di 135 anni e interpretano, in chiave contemporanea, la combinazione unica di eleganza senza tempo e attitudine sportiva che definisce il brand.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it

