Chanel presenta Jung Kook come nuovo Global Ambassador Fragrances & Beauty

Jung Kook, popstar globale ed esponente dei BTS (icone pop del 21° secolo), è il nuovo Global Ambassador CHANEL Fragrance & Beauty.

«CHANEL è felice e onorata di accogliere Jung Kook come global ambassador per Fragrance & Beauty. Ho sempre ammirato il suo incredibile talento, la sua carriera musicale e il suo grande impegno verso l’auto-espressione, senza dimenticare le sue audaci scelte creative.” Dice di Kook, Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources for Fragrances & Beauty. “Incarna perfettamente l’essenza della nostra Maison. È fonte d’ispirazione per le nuove generazioni, grazie alla passione e alla creatività che emergono in ogni sua attività. Sono davvero entusiasta di questa nuova collaborazione.»

Vera icona della scena musicale globale, Jung Kook si distingue per la sua audacia, energia e creatività. La sua capacità di superare i confini, sia sul palco che in studio, risuona naturalmente con il mondo della Maison.

«Sono davvero felice di entrare a far parte di CHANEL Fragrances & Beauty come global ambassador. Per me, CHANEL è una Maison pionieristica che custodisce il suo patrimonio senza tempo, reinventandosi costantemente con modernità. Come artista, cerco di rimanere fedele al mio stile abbracciando nuove sfide, quindi questa collaborazione con CHANEL Fragrance & Beauty è particolarmente significativa per me.» – dice Jung Kook.

Con questa nomina, CHANEL riafferma il suo impegno a incarnare lo spirito del proprio tempo collaborando con talenti che ispirano e reinventano i codici della creazione contemporanea.