La Prairie propone Skin Caviar Day & Night Architects Firming Duo

La Collezione Skin Caviar è senza dubbio l’emblema dell’innovazione di La Prairie. Il caviale è un eccezionale prodotto naturale in grado di favorire la vita e, come gli scienziati di La Prairie scoprirono già nel 1987, anche di nutrire e apportare benefici alla pelle. Preziosi componenti del caviale vengono estratti per creare le varie formulazioni di Skin Caviar firmate La Prairie.

La Maison introduce Caviar PDRN (polidesossiribonucleotidi) frammentato, una scoperta scientifica derivata dall’attenta decodifica del potenziale ringiovanente del caviale. Infuso nei due Skin Caviar Day & Night Architects – Skin Caviar Luxe Cream e Skin Caviar Luxe Sleep Mask – questo ingrediente innovativo potenzia l’iconica routine Skin Caviar per eclissare i segni visibili dell’invecchiamento, migliorando la compattezza della pelle e rivelando un aspetto più liftato, dal giorno alla notte.

Skin Caviar Luxe Cream e Skin Caviar Luxe Sleep Mask stimolano le attività cellulari durante il giorno e supportano la rigenerazione cellulare durante la notte. Per contribuire a ristabilire l’armonia, l’intramontabile duo Skin Caviar, potenziato da Caviar PDRN frammentato, è perfetto per eclissare i segni visibili dell’invecchiamento e distendere le tensioni nascoste accumulate nel tempo, dal giorno alla notte. Rispettando il ritmo naturale dell’orologio della pelle, questa efficace coppia ridefinisce visibilmente i contorni del viso.

L’esclusivo duo rassodante 24 ore su 24 – Skin Caviar Luxe Cream al mattino e Skin Caviar Luxe Sleep Mask abbinata a Skin Caviar Nighttime Oil alla sera – eclissa 10 segni del tempo. Al mattino, si applica Skin Caviar Luxe Cream per contribuire a supportare il metabolismo della pelle durante il giorno. Questa crema viso ricca dalla texture vellutata migliora la compattezza e l’elasticità della pelle, levigando al contempo l’aspetto di rughe e linee sottili. Alla sera, si applicano Skin Caviar Luxe Sleep Mask e Skin Caviar Nighttime Oil. Questo straordinario duo notturno, arricchito con Caviar PDRN frammentato e Caviar Retinol, agisce in perfetta sinergia per rassodare, levigare e rigenerare la pelle durante la sua fase di rinnovamento notturno. Si miscelano alcune gocce di Skin Caviar Nighttime Oil con Skin Caviar Luxe Sleep Mask per intensificare il nutrimento e rivelare, al risveglio, una pelle visibilmente più levigata e più compatta.

Il cofanetto La Prairie Skin Caviar Day & Night Architects, contenente Skin Caviar Luxe Cream e Skin Caviar Luxe Sleep Mask è ideale per una perfetta beauty routine giorno e notte.