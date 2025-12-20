AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme Bardolino propone “I Profumi del Garda”

Il nuovo rituale proposto in esclusiva da AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme Bardolino si chiama “I Profumi del Garda”, non solo per un’originale esperienza sensoriale e di ben essere a 360°, ma anche per confermare una scelta di consapevolezza in termini di sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Il trattamento utilizza oli essenziali biologici, essenze di altissima qualità, ottenute senza l’utilizzo di pesticidi o sostanze chimiche nocive, conosciute da secoli per le loro proprietà benefiche.

Aqualux ha scelto la purezza e la qualità di quelli che provengono esclusivamente da coltivazioni certificate, sostenendo un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente, individuando una tenuta agricola biologica proprio di Bardolino.

Gli oli essenziali Esveal si ottengono con il metodo “in corrente di vapore”, un processo delicato che preserva intatte le straordinarie proprietà delle piante: quelle selezionate da Aqualux rappresentano al meglio il territorio del Lago di Garda e le sue peculiarità: ad iniziare dalla delicata freschezza della lavanda conosciuta per le sue proprietà rilassanti e riequilibranti, aiuta a ritrovare serenità e benessere, ed è un alleato prezioso per la cura della pelle, grazie all’effetto lenitivo e rigenerante. E’ presente anche il rosmarino ideale per mantenere la concentrazione e combattere la stanchezza mentale, migliorando l’umore e infondendo coraggio. Sulla pelle esercita un’azione tonica, antisettica e purificante, ed è utile anche per contrastare acne e macchie cutanee. Attenua inoltre i dolori articolari e muscolari e stimola la circolazione, favorendo l’ossigenazione dei tessuti.

L’olio essenziale di cipresso è un vero toccasana per la pelle impura, grassa o a tendenza acneica, ottimo anche per affrontare i disturbi legati alla cattiva circolazione quali gambe pesanti e gonfie, e cellulite.

Per finire ecco l’alloro che oltre a favorire la distensione del sistema nervoso, riducendo ansia e tensioni, influisce positivamente sulla qualità del sonno rendendolo più sereno e rigenerante.

Il rituale inizia con la scelta dell’essenza, che verrà fatta dal cliente sulla base delle preferenze e delle esigenze personali: l’olio essenziale così individuato verrà utilizzato – mixato all’olio di mandorle – per eseguire un sapiente massaggio reso ancor più efficace dall’utilizzo di particolari manopole di terracotta che contribuiscono alla naturale esfoliazione della pelle del corpo e alla riattivazione del microcircolo.

La pressione esercitata dalle manopole varierà in base alla tipologia di pelle e alla presenza o meno di capillari.

La profumazione dell’olio scelto pervaderà l’ambiente durante il suo utilizzo, rendendo il rituale ancora più piacevole e in grado di coinvolgere tutti i sensi.

Un impacco caldo sugli occhi a base di erbe calmanti quali la camomilla, condurrà ad un livello di totale e profondo relax.

Al termine del trattamento verrà servita una tisana fumante e profumata accompagnata da frutta secca, mentre la pelle del corpo perfettamente nutrita e idratata avrà recuperato tono, compattezza e bellezza autentica.

“I Profumi del Garda” rappresenta un’idea originale per un regalo sicuramente apprezzato e per godere del caldo abbraccio dell’atmosfera natalizia proposta da Aqualux.

E per il Capodanno 2025, ecco Golden Age Hollywood. Tutta la magia del cinema classico degli anni ’40 e ’50: un’atmosfera raffinata e scintillante per aspettare il nuovo anno tra eleganza e fascino senza tempo. Un vero e proprio set cinematografico in bianco e nero per un aperitivo davvero originale, mentre la cena gourmet sarà servita in una sala da Oscar dove il rosso, il nero e l’oro diventano protagonisti.

Musica swing dal vivo e intrattenimento tra i tavoli con attori e ballerini in abiti d’epoca in attesa del Gran Ballo di mezzanotte.

Photobooth hollywoodiano e sorprese per tutti.

Dress Code: ispirazioni Hollywood anni ’50.

Evento aperto anche a chi non soggiorna in hotel.