Lo style Gutteridge, per la stagione FW 25-26 presenta una sartorialità moderna

Per la collezione FW 25–26, Gutteridge reinterpreta i codici della sartorialità classica con un approccio contemporaneo, scegliendo tessuti certificati “Italian Fabric” che raccontano qualità, ricerca e tradizione. Il focus è sulla flanella, protagonista di una linea che comprende pantaloni e giacche capaci di coniugare comfort, stile e raffinatezza. Le giacche si distinguono per costruzioni leggere e dettagli funzionali, come collo coreano, rever puliti, tasche ergonomiche e fit moderni.

I pantaloni, con e senza pince per una vestibilità comoda e moderna, sono declinati in nuance sobrie e stagionali, perfetti per adattarsi a diversi contesti: dal lavoro all’aperitivo, dalla riunione alla cena. Entrambi i capi si prestano a essere indossati separatamente o in abbinamenti coordinati per creare look ton sur ton o spezzati di carattere.

Ideali per l’ufficio, per appuntamenti formali ma anche per uno stile smart casual urbano, giacche e pantaloni in flanella rappresentano il perfetto alleato di una stagione che richiede praticità senza rinunciare all’eleganza. Una capsule collection dove il valore della manifattura italiana si percepisce in ogni cucitura, in ogni peso, in ogni dettaglio.