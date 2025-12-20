Fashion

Lo style Gutteridge, per la stagione FW 25-26 presenta una sartorialità moderna

Di Gabriella Frigerio

Per la collezione FW 25–26, Gutteridge reinterpreta i codici della sartorialità classica con un approccio contemporaneo, scegliendo tessuti certificati “Italian Fabric” che raccontano qualità, ricerca e tradizione. Il focus è sulla flanella, protagonista di una linea che comprende pantaloni e giacche capaci di coniugare comfort, stile e raffinatezza. Le giacche si distinguono per costruzioni leggere e dettagli funzionali, come collo coreano, rever puliti, tasche ergonomiche e fit moderni.

I pantaloni, con e senza pince per una vestibilità comoda e moderna, sono declinati in nuance sobrie e stagionali, perfetti per adattarsi a diversi contesti: dal lavoro all’aperitivo, dalla riunione alla cena. Entrambi i capi si prestano a essere indossati separatamente o in abbinamenti coordinati per creare look ton sur ton o spezzati di carattere.

Ideali per l’ufficio, per appuntamenti formali ma anche per uno stile smart casual urbano, giacche e pantaloni in flanella rappresentano il perfetto alleato di una stagione che richiede praticità senza rinunciare all’eleganza. Una capsule collection dove il valore della manifattura italiana si percepisce in ogni cucitura, in ogni peso, in ogni dettaglio.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it