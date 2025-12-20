Tavole di festa di fine anno fiabesche firmate Maisons du Monde

Tra energia, eleganza, calore e raffinatezza, Maisons du Monde reinventa l’arte della tavola per feste indimenticabili, dove ogni dettaglio conta. Il brand propone un modello altamente performante, basato su universi per la casa multi-stile, ispirati ai viaggi e al savoir-faire di tutto il mondo. Alcuni esempi?

Un pranzo di festa nella dolcezza del Quebec

Immerso in un chalet nel cuore delle foreste canadesi, il Natale si vive intorno a una tavola rustica ed elegante allo stesso tempo. Sul legno grezzo, la tovaglia bianca si armonizza con bicchieri delicatamente decorati con motivi di agrifoglio. Le candele diffondono una luce calda, circondate da piccoli alberi decorativi e da una campana di vetro che protegge le dolcezze del pasto. Il fuoco scoppietta nel camino, mentre lo sciroppo d’acero ricopre i dolci ancora tiepidi. Ogni dettaglio celebra l’arte di ricevere con semplicità e raffinatezza.

Una tavola di festa nel cuore di Parigi

Nel cuore della capitale, in un grande appartamento haussmanniano, si apre una tavola chic e glamour. Ispirati ai codici del lusso alla francese, i servizi di piatti dorati, i flute da champagne scintillanti e i candelabri d’epoca vestono la tavola con un’eleganza senza tempo. I piatti raffinati si susseguono delicatamente, mentre l’atmosfera calda invita a godersi ogni momento, tra risate e complicità.

L’arte della tavola made in London

Nel cuore della capitale britannica, in un appartamento con vista mozzafiato su Big Ben, una tavola festiva si veste con il tradizionale rosso e verde natalizio. Una tovaglia rosso intenso accoglie piatti verde pino e bianchi, mentre i calici rossi brillano alla luce delle candele che scoppiettano dolcemente. Le tazze, decorate con un delicato motivo tartan, invitano a gustare il famoso “tea time” in un’atmosfera calda e autentica. Tra tradizione ed eleganza, ogni dettaglio celebra lo spirito delle feste britanniche con raffinatezza.