La Magia dell’Art de Vivre Provenzale con L’Occitane en Provence

Le feste sono ormai vicine e le case iniziano a trasformarsi: gli ambienti si riempiono di lucine calde, decorazioni preziose e quell’atmosfera intima che nasce quando ci si prepara ad accogliere amici e familiari.

In questo scenario, il profumo diventa un dettaglio essenziale: è ciò che accoglie chi entra, ciò che rende una stanza più avvolgente, ciò che trasforma istantaneamente l’ambiente in un luogo di benessere e calore.

Per accompagnare questi momenti, L’Occitane propone una collezione di sei diffusori per l’ambiente, ognuno studiato per evocare un’emozione diversa e avvolgere la casa in un’atmosfera unica. Fragranze floreali e luminose, note sensoriali e confortanti, accordi legnosi che richiamano la natura invernale, e tocchi frizzanti capaci di dare nuova energia agli spazi.

Sono profumi che arredano, che raccontano una storia, che diventano parte delle feste.

Diffusore per ambiente Néroli Yuzu

Una versione floreale fresca del neroli, esaltata da vivaci note di yuzu. Fiori d’arancio luminosi, yuzu vibrante, un’armonia di limoni baciati dal sole.

Immergi i bastoncini in rattan naturale nella bottiglia in vetro dallo stile apotecario, così assorbiranno la fragranza e la diffonderanno delicatamente nell’ambiente.

Diffusore per ambiente Lavande Musc

La leggerezza della lavanda avvolta da muschi delicati.

Sfumature floreali sottili, muschio avvolgente, una delicata brezza di serenità.

Immergi i bastoncini in rattan naturale nella bottiglia in vetro dallo stile apotecario, così assorbiranno la fragranza e la diffonderanno delicatamente nell’ambiente.

Diffusori d’ambiente Figuier Oolong

Diffondi l’Art de vivre dell’Haute-Provence nella tua casa. Un viaggio sensoriale, con la sinfonia di un viaggio olfattivo da Oriente a Occidente, dal fico provenzale al tè oolong asiatico. Con questo diffusore, scopri note di frutta cremose, legno di sandalo e le sfaccettature verdi delle foglie al sole.

Diffusore d’ambiente Ambre Cade

Un viaggio sensoriale, una fusione ricca e corposa di Cade Mediterraneo e Ambra Orientale. Con questo duo balsamico, scopri note aromatiche luminose e un calore rilassante.

Diffusore per ambiente Verveine Santal

Un viaggio sensoriale, dalla verbena luminosa all’alba al legno di sandalo avvolgente al tramonto. Note fresche e frizzanti, sandalo avvolgente, un tocco legnoso rilassante.

Diffusore d’ambiente Tubéreuse Gardénia

Un viaggio sensoriale, con la sensualità della tuberosa e la dolcezza della gardenia, che compongono un bouquet floreale bianco profumato, vera poesia nei tuoi ambienti di casa.