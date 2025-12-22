Fashion

L’abbigliamento UNIQLO è ideale per le avventure invernali

Di Gabriella Frigerio

Quest’inverno si può affrontare il freddo con stile. I capi UNIQLO ad alte prestazioni, infatti, sono progettati per garantire comfort, senza appesantire. Le maglie termiche HEATTECH, il piumino senza cuciture e i soffici maglioni in cashmere sono pensati per assicurare leggerezza e calore estremo, in un’ottica di layering perfetto per la montagna e per la città.

E per gli appassionati di sport invernali, UNIQLO presenta la nuovissima capsule collection di abbigliamento da sci ad alte prestazioni UNIQLO x Sweden Athlete, creata in collaborazione con i migliori atleti svedesi. Restare al caldo sulle piste con il nuovo parka e i pantaloni BLOCKTECH si può con i capi realizzati con Dermizax® di Toray Industries, impermeabile e al contempo traspirante.

 

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it