Resort & SPA

Celebrare l’anno nuovo con il trattamento che illumina la pelle firmato RAKxa

Di Gabriella Frigerio

In occasione dell’arrivo del nuovo anno, RAKxa Integrative Wellness, l’oasi di benessere incastonato nel polmone verde di Bangkok, propone un esclusivo trattamento dedicato a chi desidera donare luminosità ed elasticità al viso. Seguendo le antiche tradizioni della medicina thailandese, il Traditional Thai Skin Clarifying Therapy rappresenta un autentico rituale rigenerante, ideale per chi soffre di pelle spenta o disidratata a causa di inquinamento, stress, stile di vita o cambiamenti ormonali.

Questo percorso di benessere si apre con una delicata esfoliazione naturale eseguita con minuscole perle di sago (piccole sfere lucide ricavate dall’amido del sago proveniente da una tipologia di palma tropicale) e un bouquet di erbe thai, come kwao kruacurcuma selvaticathanaka e tamarindo, con l’obiettivo di eliminare le impurità sullo strato superficiale della pelle che causano grigiore, opacità e aspetto spento.

Un gesto che rinnova la cute e lascia la pelle immediatamente più liscia e morbida. A seguire viene applicata una pasta a base di erba fresca preparata al momento dal potere calmante, ottenuta da piante medicinali rinfrescanti come guduchigotu kola e green chiretta, formulata per lenire eventuali segni di infiammazione e riequilibrare la pelle.

Il rituale culmina con un profondo massaggio terapeutico thailandese, eseguito con oli biologici e vegetali arricchiti da delicatissime scaglie d’oro alimentare. Il risultato è una pelle che appare più radiosa, compatta e nutrita, e una sensazione di benessere totale che avvolge il corpo e la mente.

Con questo trattamento, RAKxa invita a iniziare il nuovo anno con un volto che risplende: un gesto di cura autentico, che unisce tradizione, natura e relax, ideale per prepararsi alle celebrazioni e accogliere un nuovo inizio con un incarnato luminoso e rigenerato.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it

-

Preferenze privacy

Chi Siamo

Contatti

Copyright © Lifestar, 2022