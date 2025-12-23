Celebrare l’anno nuovo con il trattamento che illumina la pelle firmato RAKxa

In occasione dell’arrivo del nuovo anno, RAKxa Integrative Wellness, l’oasi di benessere incastonato nel polmone verde di Bangkok, propone un esclusivo trattamento dedicato a chi desidera donare luminosità ed elasticità al viso. Seguendo le antiche tradizioni della medicina thailandese, il Traditional Thai Skin Clarifying Therapy rappresenta un autentico rituale rigenerante, ideale per chi soffre di pelle spenta o disidratata a causa di inquinamento, stress, stile di vita o cambiamenti ormonali.

Questo percorso di benessere si apre con una delicata esfoliazione naturale eseguita con minuscole perle di sago (piccole sfere lucide ricavate dall’amido del sago proveniente da una tipologia di palma tropicale) e un bouquet di erbe thai, come kwao krua, curcuma selvatica, thanaka e tamarindo, con l’obiettivo di eliminare le impurità sullo strato superficiale della pelle che causano grigiore, opacità e aspetto spento.

Un gesto che rinnova la cute e lascia la pelle immediatamente più liscia e morbida. A seguire viene applicata una pasta a base di erba fresca preparata al momento dal potere calmante, ottenuta da piante medicinali rinfrescanti come guduchi, gotu kola e green chiretta, formulata per lenire eventuali segni di infiammazione e riequilibrare la pelle.

Il rituale culmina con un profondo massaggio terapeutico thailandese, eseguito con oli biologici e vegetali arricchiti da delicatissime scaglie d’oro alimentare. Il risultato è una pelle che appare più radiosa, compatta e nutrita, e una sensazione di benessere totale che avvolge il corpo e la mente.

Con questo trattamento, RAKxa invita a iniziare il nuovo anno con un volto che risplende: un gesto di cura autentico, che unisce tradizione, natura e relax, ideale per prepararsi alle celebrazioni e accogliere un nuovo inizio con un incarnato luminoso e rigenerato.