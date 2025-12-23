Noctis interpreta Cloud Dancer, il colore Pantone 2026

Ispirata alla visione di Cloud Dancer (colore Pantone 2026), Noctis, affermata realtà italiana specializzata nella progettazione e produzione di letti imbottiti 100% Made in Italy, interpreta questo colore attraverso una collezione ampia e articolata, capace di soddisfare gusti, stili ed esigenze diverse, senza rinunciare a comfort, qualità e possibilità di personalizzazione.

Tra i numerosi modelli disponibili sono stati selezionati i letti Bob, Bridge, Chloè, Hello e Paco, presentati nelle immagini nella tonalità Cloud Dancer, che ne esalta forme, volumi e dettagli.

Tra le proposte spicca Bob, un letto dall’equilibrio armonioso e dalla morbida linearità. Il design delicato e la soffice testata trasformano la camera da letto in uno spazio che va oltre il semplice riposo, adattandosi con naturale eleganza sia a contesti classici sia contemporanei.

Bridge è l’interpretazione dell’essenzialità senza tempo: un letto dal carattere evergreen, progettato per durare grazie a materiali di alta qualità e a un design pulito e versatile. Le superfici imbottite e la testata confortevole invitano al relax, enfatizzato dall’uniformità della tonalità Cloud Dancer.

Con Chloè, Noctis esprime un’eleganza discreta e raffinata. La testata, valorizzata da cuciture leggere, dialoga con un giroletto impreziosito da una morbida mantovana che sfiora il pavimento, dando vita a un insieme equilibrato e sofisticato.

Hello interpreta la semplicità come valore progettuale. Le linee essenziali e la testata avvolgente, concepita come un abbraccio confortevole, creano un equilibrio armonico tra estetica e funzionalità. Disponibile anche con due cuscini in memory foam, rimovibili e personalizzabili, Hello traduce il concetto di comfort totale in una forma contemporanea e accogliente.

Chiude la selezione Paco, che unisce suggestioni vintage a una sensibilità attuale. La testata trapuntata dona movimento alla struttura, mentre i cuscinotti extra soft assicurano un comfort elevato. Unico nel suo genere, Paco è dotato di testata double face e di giroletto reversibile, soluzioni che permettono di cambiare facilmente colore e look, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

Con queste proposte, Noctis dimostra come Cloud Dancer non sia solo un colore, ma un’attitudine progettuale: un invito alla quiete, alla cura degli spazi e alla libertà di espressione, declinato attraverso un’ampia gamma di letti capaci di interpretare ogni stile di vita e ogni esigenza del riposo contemporaneo.