Aiutare la digestione durante e dopo le esagerazioni culinarie by Ringana

Durante le feste il nostro sistema digestivo lavora a ritmo serrato: pranzi, cenoni, dolci e brindisi possono mettere sotto stress l’apparato digerente. Ed ecco che Ringana ci viene in aiuto con qualche suggerimento: CAPS D-GEST (90 capsule) è un integratore alimentare a base di estratti ed enzimi naturali formulato per supportare la digestione e la funzionalità epatica, donando una sensazione di leggerezza e benessere generale.

Ingredienti chiave:

Estratto di zenzero fermentato – favorisce la digestione e aiuta a mantenere stabile l’indice glicemico

Estratto di foglie e infiorescenze di carciofo – supporta i processi di depurazione e contribuisce al benessere intestinale

Complesso fosfolipidico di cardo mariano – ricco di silibina, sostiene la funzionalità epatica e la salute del fegato.

Complesso enzimatico – con amilasi, lattasi, proteasi, cellulasi e lipasi: aiuta la scomposizione di grassi, lattosio, carboidrati, proteine e fibre.

Colina bitartrato – contribuisce alla normale funzione epatica e al metabolismo dei grassi.

Modalità d’uso: 3 capsule al giorno, preferibilmente durante i pasti, accompagnate da un po’ d’acqua.

PACK C CLEANSING (26 bustine) – Sedentarietà e alimentazione povera di fibre possono mettere a dura prova l’apparato digerente. FRESH Pack Cleansing è un preparato ricco di fibre e calcio che favorisce la funzione degli enzimi digestivi, aiutando l’intestino a lavorare in modo ottimale.

Ingredienti e benefici:

Melissa officinale – favorisce la digestione

Finocchio – ha un effetto calmante

Buccia dei semi di psillio – supporta il transito e la regolarità intestinale

Colina – contribuisce al metabolismo dei grassi e sostiene il fegato

La miscela è arricchita da mango liofilizzato, frutto della passione, papaya, fico d’India e ananas, che donano allo shake una piacevole nota fruttata.

Modalità d’uso: 1 bustina al mattino, lontano dai pasti, diluita in 250ml d’acqua.

E per affrontare i segnali di stress della pelle dovuti agli stravizi e al freddo, ecco FRESH SKIN PERFECTION (30ml), la recovery cream multi talento ad azione rapida: in soli 30 minuti migliora visibilmente l’aspetto della pelle.

Nella formula:

7 ceramidi ad alta efficacia – idratano in profondità e migliorano la produzione di collagene ed elastina, riducendo le rughe.

3% bakuchiol incapsulato – alternativa naturale al Retinolo, riduce le rughe e le macchie scure, promuove l’elasticità cutanea e contrasta lo stress ossidativo

3% essenza di fitoplancton vegetale – garantisce un effetto beauty a 360°: solleva le palpebre e il contorno occhi e schiarisce le occhiaie, attenua le borse sotto gli occhi, le zampe di gallina e il gonfiore.

garantisce un effetto beauty a 360°: solleva le palpebre e il contorno occhi e schiarisce le occhiaie, attenua le borse sotto gli occhi, le zampe di gallina e il gonfiore. 3% estratto di epilobio – principio attivo senolitico olistico che contrasta attivamente l’invecchiamento cutaneo e stimola la rigenerazione cellulare

3% estratto di pianta della risurrezione – azione idratante, elasticizzante e calmante

Ectoina e acido ialuronico – rigenera la pelle danneggiata e irritata, rafforza la barriera cutanea e idrata con azione prolungata.

Può essere applicata su viso, collo e décolleté, o solo localmente dove serve un intervento mirato. Ideale per zone secche, contorno occhi affaticato, labbra o aree sensibili che necessitano un boost rivitalizzante.