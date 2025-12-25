Baume & Mercier e l’arte del celebrare

Dal 1830, Baume & Mercier dedica i suoi segnatempo alla celebrazione della vita. Per la Maison orologiera, celebrare significa onorare il tempo che scorre e le emozioni che lo contraddistinguono. Significa rendere ogni momento importante della vita un evento unico e indimenticabile. Da circa due secoli, la Maison accompagna la celebrazione di un compleanno, di una laurea, di un matrimonio, di una nascita o del coronamento di una carriera. Sono istanti condivisi, traguardi attesi, legami suggellati e incontri felici di cui riconosce il valore inestimabile. Sono storie personali, relazioni, impegni e successi di cui è testimone.

Donare o ricevere un orologio Baume & Mercier significa celebrare un momento prezioso, sublimandone la bellezza e l’intensità. Questo approccio sensibile è un inno al tempo vissuto: i secondi diventano ricordi, e gli orologi, simboli. Anche le complicazioni orologiere contribuiscono a dare rilievo al tempo vissuto. E ciascuna creazione incarna l’emozione pulsante: la precisione del gesto, l’accuratezza del design, l’attenzione per i dettagli, ma anche la maestria artigianale, la natura tecnica, lo stile e la sincerità dell’intenzione.

La celebrazione è l’anima delle festività, un periodo ideale per gesti d’affetto e generosità tanto cari alla Maison. Per la fine dell’anno, Baume & Mercier invita a celebrare il tempo condiviso attraverso quattro collezioni iconiche, quattro espressioni di stile e di emozione: Clifton, Riviera, Hampton e Classima.

La collezione CLIFTON: raffinatezza, simbolo di grandi successi e momenti di svolta

Custodisce l’eredità degli orologi rotondi e raffinati tipici degli anni ‘50. La sua ricercatezza si esprime attraverso la sobrietà del design vintage, le finiture curate e le linee strutturate. Incarna l’eccellenza tecnica con i suoi modelli animati dal movimento di manifattura Baumatic, garanzia di precisione, durata e affidabilità.

La collezione si arricchisce di numerose complicazioni: data, giorno, fasi lunari e calendario perpetuo. Il quadrante propone varie declinazioni cromatiche. La cassa è disponibile da 42, 40 e 39 mm. Un modello femminile da 34 mm, altamente tecnico, completa la collezione.

La collezione RIVIERA: l’energia della libertà e della joie de vivre nei momenti più spontanei e luminosi

La cassa con la rivoluzionaria lunetta dodecagonale presentata nel 1973 esprime uno stile chic e informale. Riviera riflette le molteplici sfaccettature della Costa Azzurra attraverso complicazioni orologiere spettacolari: meccanismo scheletrato, mareografo, calendario perpetuo. Nel 2025 fanno il loro ingresso nella collezione i cronografi dalla cassa raffinata che presenta un diametro di 41 mm. Quest’anno ha visto anche il debutto di modelli femminili dalle proporzioni ridotte di 33 mm, dotati di un movimento al quarzo.

La collezione HAMPTON: l’audacia del design e la forza dei legami, per i momenti di autoaffermazione

La cassa rettangolare dalle linee pulite e dalle curve morbide, con angoli smussati e uno stile vintage Art Déco degli anni ’20, ispirato a un esemplare degli anni ’60, esprimono un gusto estetico minimalista di grande eleganza. L’aspetto sofisticato è esaltato da quadranti dai toni raffinati, e punta sull’ultra-chic nella versione full black con quadrante laccato nero, nella versione oro rosa (750/1000) o impreziosita da diamanti.

La collezione CLASSIMA: la semplicità senza tempo, la scelta del cuore per i gesti sinceri

Illustra alla perfezione la raffinata arte orologiera della tradizione svizzera, fatta di sobrietà e discrezione. Classima connette questa tradizione con una creatività audace, esplorando una palette di colori e materiali che valorizzano la cassa. Quest’ultima, morbida e armoniosa, si adatta perfettamente al polso grazie alla varietà dei modelli il cui diametro va da 31 mm a 42mm. Le complicazioni offerte dalla collezione garantiscono funzionalità quotidiana senza rinunciare allo stile.

Baume & Mercier è lieta di trasformare questo periodo speciale dell’anno in un momento magico e indimenticabile.