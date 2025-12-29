Stile raffinato ed eccellenza tecnica in un movimento ultrapiatto by Vacheron Constantin

Vacheron Constantin arricchisce la collezione Overseas con due nuove interpretazioni dell’Overseas Calendario Perpetuo Ultra-Piatto: in oro rosa con quadrante coordinato e in oro bianco con quadrante laccato bordeaux. Entrambi i modelli sono presentati in una cassa da 41,5 mm con bracciale in oro e due cinturini aggiuntivi in caucciù di diversi colori. Con il suo design distintivo ispirato alla croce di Malta, emblema della Maison, la collezione Overseas coniuga con maestria caratteristiche sportive e un’eleganza disinvolta, mentre il modello Overseas Calendario Perpetuo Ultra-Piatto perpetua la tradizione degli orologi ultra-piatti che da tempo contraddistingue Vacheron Constantin. Animata da uno spirito di esplorazione, la collezione Overseas esprime quell’apertura al mondo che è stata al centro della filosofia della Maison sin dalla sua fondazione nel 1755.

Il quadrante del modello in oro rosa è circondato da una minuteria blu, un dettaglio delicato che mette in evidenza l’elegante estetica tono su tono della cassa, del bracciale, del quadrante con satinatura soleil e dell’indicazione delle fasi lunari, anch’essa in oro rosa. Per un look più casual e sportivo, il bracciale in oro può essere sostituito con un cinturino in caucciù testurizzato blu o bianco. Nel modello in oro bianco, la tonalità fredda della cassa crea un contrasto intenso con il quadrante laccato bordeaux, abbinato al disco delle fasi lunari bordeaux; i numeri e gli indici bianchi aggiungono ulteriore contrasto. Disponibili in bordeaux e bianco, i due cinturini in caucciù intercambiabili con il bracciale in oro bianco offrono la possibilità di scegliere una palette più calda in tinta con il quadrante o una palette più fredda in armonia con la cassa e i numeri.

Il movimento ultra-piatto a carica automatica, Calibro di Manifattura 1120 QP/1, è dotato di un calendario perpetuo e di un indicatore delle fasi lunari. Il calendario perpetuo è una delle complicazioni più complesse da padroneggiare per un maestro orologiaio, poiché deve confrontarsi con l’irregolarità del calendario civile, fatto di mesi di durata variabile e di un giorno supplementare in febbraio ogni quattro anni. Come un minuscolo calcolatore meccanico, il calendario perpetuo è in grado di correggersi automaticamente, tenendo conto di tutte queste anomalie: non richiede alcuna regolazione manuale fino al 2100 e, da quel momento, solo negli anni secolari che non sono bisestili.

Il calendario perpetuo calibro 1120 QP/1 anima le funzioni del calendario perpetuo – giorno della settimana, data, mese e anno bisestile su un contatore di 48 mesi – oltre alle indicazioni di ore, minuti e fasi lunari. Il movimento batte a una frequenza di 19.800 alternanze all’ora e ha una riserva di carica di 40 ore. Composto da 276 componenti, tra cui 36 rubini, ha uno spessore di soli 4,05 mm: un capolavoro di miniaturizzazione che incarna l’approccio di Vacheron Constantin all’orologeria.

Il fondello trasparente in vetro zaffiro svela una massa oscillante in oro 22 carati, ornata da una rosa dei venti che simboleggia lo spirito della collezione Overseas legato al viaggio e all’esplorazione. Si può ammirare anche l’attento lavoro di finitura a mano dell’Alta Orologeria: Côtes de Genève, satinature verticali, smussature e perlage, che esaltano i giochi di luce sul movimento.

Compagno di viaggio ideale, l’orologio Overseas Calendario Perpetuo Ultra- Piatto si distingue per la sua versatilità, resa possibile dal sistema di cinturini facilmente intercambiabili, che si sostituiscono in un gesto, senza bisogno di strumenti. Dal raffinato bracciale in oro al look sporty-chic del cinturino in caucciù, l’orologio si adatta con disinvoltura a diversi stili e occasioni. Il modello in oro rosa si abbina a cinturini in caucciù bianco o blu, mentre la versione in oro bianco è proposta con cinturini in bianco o bordeaux.