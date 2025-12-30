EIKO 365 di MCZ è la prima stufa a pellet capace di combinare riscaldamento e raffrescamento

EIKO 365 unisce in un’unica soluzione il calore di una stufa a pellet per l’inverno e la freschezza di un condizionatore per l’estate, garantendo benessere in ogni stagione. Un solo dispositivo, progettato per riscaldare e rinfrescare a seconda del periodo dell’anno, offre un’esperienza termica ottimizzata ed elimina la necessità di acquistare due dispositivi separati, con evidente risparmio di spazio, energia e costi. Meno ingombro, maggiore efficienza e un ambiente sempre confortevole. Privo di unità esterna, elimina la presenza di ingombranti motori visibili, preservando l’estetica dell’abitazione. Inoltre, non necessita di un sistema di scarico per la condensa, risolvendo una delle problematiche più comuni dei condizionatori tradizionali.

L’installazione è estremamente semplice e richiede solo due fori a muro: il primo serve, in modalità raffrescamento, per l’espulsione dell’aria calda in estate e, in modalità riscaldamento, per l’ingresso dell’aria comburente in inverno; il secondo, posizionato posteriormente o superiormente, è destinato all’evacuazione dei fumi in modalità riscaldamento.

Niente tubi ingombranti né unità esterne da nascondere, solo un sistema innovativo, pratico e discreto, perfetto per qualsiasi ambiente.

Uno degli aspetti interessanti di EIKO 365 è il suo design compatto, grazie al quale può essere installato vicino alla parete senza occupare spazio inutile. Il suo stile raffinato lo rende un elegante complemento d’arredo, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Che sia in modalità riscaldamento, con la suggestiva ampiezza della sua fiamma naturale, spento o attivo in modalità raffreddamento, EIKO 365 si integra nello spazio, unendo estetica e funzionalità.

Gestire EIKO 365 è estremamente facile, grazie a diverse opzioni di controllo che ne ottimizzano l’esperienza d’uso. Il pannello comandi a scomparsa, integrato direttamente nel dispositivo, garantisce un accesso immediato, mentre il telecomando opzionale con termostato ambiente permette una regolazione precisa della temperatura.

La connessione WiFi e Bluetooth consente di controllare il dispositivo direttamente dallo smartphone, anche da remoto. Inoltre, l’app Maestro+ offre un’unica piattaforma per monitorare e personalizzare il funzionamento di EIKO 365 in base alle proprie necessità, sia in modalità riscaldamento, sia in modalità riscaldamento.

EIKO 365 non è solo un’evoluzione, ma una vera rivoluzione, capace di adattarsi alle stagioni con efficienza, garantendo prestazioni superiori in ogni contesto. Un unico dispositivo che coniuga innovazione, praticità e sostenibilità, offrendo un’esperienza senza precedenti.

Con la sua capacità di trasformare l’ambiente domestico in uno spazio sempre accogliente e su misura, EIKO 365 segna un punto di svolta nel mondo del riscaldamento e della climatizzazione. Un nuovo paradigma per chi cerca soluzioni all’avanguardia.