Un inverno a 5 stelle all’hotel Gardena Grödnerhof per una vacanza speciale

C’è una vocazione antica, profonda, che da più di un secolo, anima il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa: dove l’arte di accogliere fa sentire ogni ospite parte di un sogno alpino. Le nuove Suite Chalet Seceda, santuari del riposo e della bellezza, incarnano l’essenza del lusso discreto: 75 m² di eleganza alpina, materiali naturali, finiture raffinate. Un comodo corridoio sotterraneo privato collega le suite all’hotel, regalando privacy e comodità assolute.

Ogni suite vanta un balcone che abbraccia Ortisei e i suoi tetti innevati, fino alle vette maestose del Seceda. Un panorama che incanta, soprattutto in inverno, quando la Val Gardena brilla come un gioiello di ghiaccio e l’Alpe di Siusi si stende luminosa sotto il cielo cristallino. All’interno, un ampio soggiorno, una camera da letto elegante e una stanza da bagno con sauna personale invitano a ritrovare se stessi, avvolti da un silenzio che sa di neve e di pace.

Queste suite rappresentano il cuore prezioso dell’hotel: un rifugio esclusivo nella natura delle Dolomiti, dove ogni dettaglio racconta un desiderio di armonia, comfort e meraviglia.

All’interno dell’Hotel si sviluppa il tempio del benessere, la Gardena Spa. Quest’area dedicata alla bellezza, dove rilassarsi sembra naturale come respirare l’aria frizzante delle montagne, si viene avvolta dalla sua filosofia che è incentrata su tre elementi: caldo, freddo e tranquillità. Varie saune e bagni di vapore, un’esclusiva spa per sole donne, piscine coperte, una vasca idromassaggio all’aperto e sale relax fanno da contorno al benessere garantito dagli efficaci trattamenti innovativi.

I programmi Spa includono sedute di Zerobody Crio, un trattamento in cui il corpo è completamente avvolto da una membrana a temperatura controllata di 4-6 gradi Celsius. Questa procedura non invasiva, offre vantaggi simili alla crioterapia tradizionale e all’immersione in acqua ghiacciata, ma in un ambiente sicuro e confortevole. Zerobody Crio offre l’esperienza rilassante di galleggiare a secco senza alcuna umidità. I vantaggi della terapia del freddo sono ampiamente riconosciuti: raffreddando l’epidermide, la crioterapia favorisce il ringiovanimento e migliora il tono della pelle.

Antidoto efficace per rigenerarsi è il programma Detox, studiato per purificare sia il corpo che la mente, eliminando le tossine e ristabilendo l’equilibrio. Per ottimizzare il processo di disintossicazione, entra in gioco anche il trattamento a freddo Zerobody Crio, che stimola la circolazione. Il programma prevede massaggi linfodrenanti e impacchi per il corpo per facilitare l’eliminazione delle tossine: i massaggi linfodrenanti favoriscono il flusso naturale del fluido linfatico, responsabile del trasporto di scorie e tossine lontano dai tessuti, mentre gli impacchi per il corpo aiutano a estrarre le impurità attraverso la pelle.

Per chi desidera il relax completo, la Gardena Spa ha messo a punto il programma di rilassamento, che mira ad alleviare efficacemente lo stress e la tensione.

E ancora, al Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, il benessere si vive anche con il palato. Infatti, il celebre ristorante gourmet Anna Stuben – una stella Michelin e quattro cappelli Gault&Millau – attende gli ospiti dal gusto raffinato in uno squisito chalet unito alla struttura principale. Un ambiente raccolto, caldo, in perfetto stile alpino contemporaneo, dove lo chef stellato Reimund Brunner e il sommelier Egon Perathoner guidano con maestria i loro team affiatati. Qui la passione si respira nell’aria, ogni gesto è cura, ogni piatto è un atto d’amore verso la tradizione e l’innovazione.

Accanto al celebrato ristorante stellato Anna Stuben, i ristoranti 4 Sajons e Gardena sono entrambi rifugi intimi e caldi.

Al 4 Sajons, i sapori stagionali diventano protagonisti assoluti. Ispirato al ritmo delle stagioni, questo luogo regala un viaggio sensoriale in cui ogni piatto cattura l’essenza del momento, la freschezza della terra, la vitalità dei prodotti locali. Il menu si trasforma nel corso dell’anno, come fanno le montagne quando cambiano luce, regalando sapori sempre nuovi.

Per chi desidera un tocco di tradizione alpina, su richiesta è possibile lasciarsi conquistare dalle fondue: la bourguignonne, ricca e conviviale, con carni dei masi locali e salse profumate; oppure la fonduta di formaggio, cremosa e irresistibile, preparata con formaggi dell’Alto Adige che sprigionano aromi intensi e familiari.

Il ristorante Gardena propone una cucina mediterranea e light, con un tocco contemporaneo. Gli spazi sono stati ripensati e ridisegnati per garantire maggiore privacy e comodità. Il design, che fonde uno stile alpino contemporaneo con elementi ricercati, riflette l’eleganza dell’hotel, ponendo un’enfasi particolare sulla qualità degli arredi e sull’ambiente esclusivo.

A pochi passi dall’hotel, c’è anche l’impianto di risalita per l’Alpe di Siusi che permette di raggiungere in pochi minuti un altro luogo incantato che si apre come un grande anfiteatro bianco, un oceano di silenzio e luce, di neve e baite uscite dal libro delle fiabe. È un luogo che accarezza l’anima, che la invita a rallentare, a respirare, a lasciarsi cullare da una pace così vasta da sembrare infinita.