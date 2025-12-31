Filorga inizia il nuovo anno con il primo dei protocolli skincare: la detersione

Un nuovo anno porta con sé nuovi inizi, e Filorga invita a ripartire dal primo gesto della skincare: la detersione. Ispirandosi alle tecniche della medicina estetica, i Laboratoires Filorga presentano due prodotti della linea SKIN PREP pensati per ricreare a casa i gesti professionali di una detersione in due gesti, semplice e altamente performante, ideale anche per le pelli più sensibili e reattive.

SOLUZIONE MICELLARE (400 ml) – Per detergere, struccare e idratare

Con il 99% di ingredienti di origine naturale, deterge, strucca e idrata in un unico gesto. Nella formula Trealosio e Ramnosio, due zuccheri di origine naturale dalle proprietà idratanti e calmanti. La texture è leggera e lascia una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle. Ideale per una pulizia veloce ed efficace o come primo step nella doppia detersione. Utilizzare mattina e/o sera con un dischetto di cotone.

MOUSSE DETERGENTE ENZIMATICA (150 ml) – Per detergere, levigare e illuminare

Con il 98% di ingredienti di origine naturale, illumina l’incarnato, riduce la visibilità dei pori ed elimina le tracce di particelle inquinanti. Dalla consistenza leggera e avvolgente, ideale per un rituale quotidiano di detersione completa. Nella formula un enzima stabilizzato della papaina, noto per le sue proprietà esfolianti naturali, un ingrediente che favorisce luminosità e rinnovamento cutaneo, mantenendo la pelle perfettamente detersa. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Utilizzare mattina e/o sera. Erogare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e massaggiare delicatamente sulla pelle umida di viso, occhi e collo; sciacquare abbondantemente con acqua.

FILORGA SKIN PREP trasforma quello della detersione in un momento di cura consapevole, delicato e altamente sensoriale a sostegno di skin quality e skin longevity: il modo perfetto per iniziare il nuovo anno con una pelle più luminosa, fresca e pronta a ricevere i trattamenti successivi.