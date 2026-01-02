Inkiostro Bianco presenta la seconda parte della collezione Ken Scott Unconventional

Dopo il successo del primo lancio avvenuto lo scorso ottobre, Inkiostro Bianco prosegue il percorso creativo dedicato a Ken Scott Unconventional, la collezione che reinterpreta in chiave contemporanea l’eredità visiva del celebre designer americano. Conosciuto anche come il “giardiniere della moda” per la sua iconica produzione floreale, Ken Scott torna protagonista di un secondo drop creativo che approfondisce la sua dimensione non convenzionale e attuale al tempo stesso.

Il nuovo gruppo è fatto di sei disegni – Giungo bongo, Caterina, Gabbia d’oro, Assalonne, Nearco e Sanseverina – e arricchisce la collezione consolidandone il concept “Unconventional” aprendo nuove possibilità progettuali per il mondo dell’interior design. Le grafiche selezionate si distinguono per la loro forza visiva e la capacità di integrarsi in spazi contemporanei, mantenendo il linguaggio audace e altamente creativo di Ken Scott ma con un’attenzione particolare all’equilibrio e all’armonia che caratterizza tutta l’opera del designer.

Questa seconda parte della collezione esplora alcuni dei temi che hanno reso famoso Ken Scott, come quello floreale, attraverso una prospettiva nuova e contemporanea, in perfetta continuità estetica e stilistica con il primo drop di ottobre.

Inkiostro Bianco è emozione, creatività e innovazione. Un laboratorio di idee applicate all’interior design specializzato nella produzione di superfici continue, decorativi artistici e personalizzabili in carta da parati, rivestimenti in legno, tappeti e altri materiali innovativi.

Inkiostro Bianco è in grado di dare una veste completamente nuova a qualsiasi spazio offrendo soluzioni originali e versatili e definendo un nuovo modo di fare progettazione. La creatività a disposizione dell’interior design rende originale ogni progetto con competenza e massima cura nel dettaglio.