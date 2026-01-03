Grand Seiko presenta il nuovo Skyflake con la cassa da 37 mm

Nel 2019, Elegance Collection accolse un nuovo segnatempo caratterizzato dal celebre quadrante Snowflake, proposto in una raffinata tonalità di azzurro cielo. Nacque così lo Skyflake di Grand Seiko.

Oggi, lo Shinshu Watch Studio di Grand Seiko ne presenta una nuova declinazione all’interno della Heritage Collection: una versione con cassa da 37 mm, realizzata nell’esclusivo High-Intensity Titanium della Manifattura e animata dal precisissimo calibro al quarzo 9F62.

Introdotto per la prima volta nel 2005, il motivo “Snowflake” trae ispirazione dalla neve fresca modellata dai forti venti invernali che soffiano sulla catena montuosa di Hotaka, visibile dallo Shinshu Watch Studio. Questo segnatempo, in origine animato dal calibro Spring Drive 9R, è divenuto una delle firme più riconoscibili di Grand Seiko. Dopo il debutto del motivo “Snowflake” su un modello al quarzo nel 2024, quest’ultimo viene ora reinterpretato nella delicata tonalità di azzurro cielo.

Per garantire la massima leggibilità, indici e lancette sono sfaccettati e lucidati a specchio, così da creare un contrasto netto con la texture del quadrante. La lancetta dei secondi, in acciaio blu ottenuto tramite tempra manuale, spicca con eleganza e completa l’armonia visiva dell’insieme.

Lo Shinshu Watch Studio, culla di ogni calibro Spring Drive 9R, è anche il luogo in cui nascono i movimenti al quarzo 9F. A differenza dei movimenti al quarzo prodotti industrialmente, ogni calibro 9F è interamente assemblato a mano da maestri orologiai, garantendo livelli di qualità e affidabilità eccezionali.

Il calibro 9F62 garantisce una precisione straordinaria di ±10 secondi all’anno e racchiude soluzioni tecniche che lo rendono unico nel panorama orologiero. Tra queste, il meccanismo di cambio data istantaneo, il sistema “Backlash Auto-Adjust Mechanism” che elimina ogni vibrazione della lancetta dei secondi, il “Twin Pulse Control” che permette di muovere lancette di maggiori dimensioni, e la struttura sigillata, progettata per preservare la lubrificazione interna e impedire l’ingresso di polvere durante la sostituzione della batteria.

La cassa di questo nuovo modello è realizzata in High-Intensity Titanium, una lega proprietaria di Grand Seiko che coniuga la leggerezza e le proprietà anallergiche del titanio (circa il 30% più leggero dell’acciaio inossidabile) con una durezza superiore e una lucidabilità eccezionale. Il risultato è un orologio straordinariamente confortevole, caratterizzato da un’alternanza di superfici spazzolate a finitura satinata e superfici lucidate a specchio con la tecnica Zaratsu.

La cassa, dal diametro di 37 mm e dallo spessore di appena 10,6 mm, si accompagna a un bracciale in titanio a cinque maglie, in cui le superfici spazzolate si alternano a quelle lucidate, conferendo un’eleganza sportiva e discreta.