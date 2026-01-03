Il trucco si unisce alla skincare con il make-up ibrido by BB SKILL

In un’epoca in cui le routine si fanno sempre più veloci e la skincare si integra naturalmente nel make-up, cresce il desiderio di prodotti multifunzionali, capaci di unire performance e trattamento in un unico gesto.

BB Skill risponde con alcuni prodotti a questa esigenza grazie a formule intelligenti pensate per semplificare la beauty routine quotidiana senza rinunciare a risultati professionali. Non solo perfezionatori dell’incarnato, ma anche alleati che, al tempo stesso la trattano, migliorandone idratazione, elasticità e luminosità giorno dopo giorno.

Il Be Brave Foundation, grazie alla sua formula arricchita da attivi idratanti, aiuta a mantenere la pelle morbida e rimpolpata, regalando un effetto naturale e confortevole che dura tutto il giorno. Le microsfere di pigmento microincapsulate si fondono con la pelle per una coprenza leggera e naturale. Le imperfezioni si uniformano, il tono si omogeneizza, il risultato è naturale con un sano colorito, senza spessore né effetto maschera.

Arricchito con liquirizia, estratto di alghe rosse, estratto di rosa, pantenolo e mentolo riduce il sebo e favorisce l’idratazione, donando alla pelle una sensazione di freschezza duratura e un effetto anti-aging grazie alla presenza di acido ialuronico.

Il Be Blurry Concealer, invece, combina coprenza modulabile con un’azione nutriente e anti-aging: leviga visivamente la zona perioculare, minimizza linee sottili e segni di stanchezza, e lascia la pelle più liscia e luminosa a ogni applicazione. Si tratta di un correttore creato per correggere sia le piccole imperfezioni della pelle, come rossori, brufoli e cicatrici da rasoio, sia borse e occhiaie. Un unico prodotto per tutte le esigenze di correzione del viso. La sua formulazione in stick si fonde con la pelle coprendo in modo efficace anche macchie e discromie.

Con vitamina e acetato, olio di baobab e olio di oliva, ha un’azione nutriente, emolliente e anti-aging, per una pelle più morbida e idratata. Be Blurry Concealer è disponibile in tre diverse tonalità: fair, light, medium.

Insomma, due prodotti, una sola filosofia: un make-up che fa bene alla pelle, per una bellezza autentica, semplice e immediata, proprio come vuole BB Skill.