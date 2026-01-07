FAQ 500, il primo dispositivo al mondo di fototerapia a luce rossa by FOREO

FAQ Swiss, il brand del gruppo FOREO, leader mondiale nel settore del medical skin-tech, presenta FAQ 500 collection – i primi dispositivi di fototerapia a luce rossa a spettro completo.

L’esposizione controllata alla luce solare può essere benefica. Il nostro corpo si è evoluto traendo energia dalla luce rossa e infrarossa del sole – lunghezze d’onda che stimolano la funzione cellulare, favoriscono la riparazione cutanea e promuovono la salute generale della pelle. Il problema è che il sole emette anche dannosi raggi UV e luce blu, che accelerano l’invecchiamento cutaneo, causano macchie e possono danneggiare il DNA. Ecco perché la protezione quotidiana e costante è fondamentale.

Ancora una volta, il brand rivoluziona il panorama beauty-tech offrendo tutti i benefici della luce solare, ma senza i raggi UV e blu dannosi.

Infatti, con FAQ 502, l’innovativo dispositivo di ringiovanimento cutaneo che va oltre i trattamenti superficiali, agendo sulle cause profonde dei danni alla pelle a livello cellulare – non solo sui sintomi. Ringiovanisce, ripara e rigenera la pelle lavorando con la biologia, non solo sulla superficie.

I tradizionali dispositivi di fototerapia a luce rossa hanno cercato di replicare i benefici del sole utilizzando singole lunghezze d’onda LED (es. 650 nm, 850 nm). Ma i loro effetti sono limitati, perché il sole non emette una sola lunghezza d’onda: offre invece uno spettro ampio e ricco di luce rossa. FAQ™ 502 è il primo dispositivo domestico a combinare tecnologie a spettro ampio e a lunghezza d’onda ristretta, permettendo di ottimizzare i risultati su più strati cutanei e a profondità precise – proprio come il sole (ma senza raggi UV e luce blu).

I dispositivi FAQ 500 sono i primi per uso domestico a combinare tecnologie a spettro ampio e a lunghezza d’onda ristretta. In questo modo riescono a riprodurre i benefici sinergici della luce naturale filtrando al contempo i componenti dannosi, e – cosa ancora più importante – a ottimizzare i risultati su diversi strati della pelle e a profondità precise, proprio come la luce del sole.

Spettro ampio (luce pulsata, 590–1200 nm): raggiunge più strati (epidermide e derma medio-profondo), trattando simultaneamente diverse problematiche cutanee e promuovendo un ringiovanimento globale. Agisce su discromie (macchie senili, melasma), rosacea, e piccole cicatrici.

Spettro ristretto (Luce rossa + LED a infrarossi): utilizza lunghezze d’onda singole assorbite a diverse profondità nei tessuti cutanei. La luce rossa (650 nm) agisce sugli strati superficiali, mentre quelli infrarossi (850 nm) penetra più in profondità nel derma. Favorisce la rigenerazione cellulare, riducendo rughe e linee sottili, migliorando l’uniformità dell’incarnato e contrastando le impurità e l’infiammazione associata all’acne.

Grazie all’ingegneria svizzera, ai livelli di intensità regolabili e al controllo tramite app con trattamenti video-guidati, questo dispositivo offre risultati professionali da spa nel comfort di casa. È ricaricabile via USB, completamente impermeabile e progettato per garantire la migliore esperienza d’uso.

Il match perfetto: FAQ Red Light Peptide Serum

Questo siero multifunzione, ricco di antiossidanti, è formulato per potenziare e accelerare gli effetti della fototerapia LED. Arricchito con peptidi stimolanti il collagene, Giglio di mare illuminante, acido ialuronico idratante, Tè verde lenitivo e Cica riparatrice, aiuta la pelle a rispondere meglio ai trattamenti, rigenerarsi più

rapidamente e apparire ancora più luminosa dopo ogni sessione.