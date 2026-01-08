LOYA presenta la sua prima linea neurocosmetica by Beautyaholic’s

Nato nei laboratori svizzeri SkyLab, LOYA è il nuovo rivoluzionario wellness brand basato sulla scienza. La filosofia di LOYA si inserisce perfettamente nella visione Beautyaholic’s di Paola Malaspina: prodotti ricercati, performanti e capaci di offrire un’esperienza sensoriale e scientifica allo stesso tempo.

Tra ricerca cosmetica avanzata e neurocosmetica, LOYA, mette in mostra un approccio innovativo che studia l’interazione tra pelle e sistema nervoso per favorire benessere, equilibrio e risultati visibili. Il brand ha sviluppato un brevetto proprietario, HappyFeelBoostTM, ed un sistema di rilascio degli ingredienti MicroBloomTM–SH, presenti in tutte le formulazioni dei 6 prodotti che costituiscono questa linea. Un brevetto che sfrutta specifici attivi in grado di stimolare i meccanismi cutanei legati alla percezione sensoriale, amplificando l’efficacia dei trattamenti.

Il risultato è una linea skincare che non solo migliora l’aspetto della pelle, ma lavora anche sulle sensazioni di comfort, rilassamento e armonia, trasformando la routine quotidiana in un vero rituale di benessere.

Le prime 6 referenze:

SILKY SOFT PLUMPING CREAM

La migliore cura anti-età per la pelle. Una rivoluzionaria crema viso, formulata per contrastare visibilmente i segni del tempo. Arricchita con una concentrazione ultra-potente di Peptidi rimpolpanti, vitamina C illuminante e bioattivi profondamente nutrienti – come l’estratto di Ume giapponese – Silky Soft Plumping Cream dona idratazione istantanea, tonicità e una luminosità intensa. Combinando la meticolosa scienza svizzera con la rivoluzionaria bio-innovazione giapponese, questa

formula avveniristica potenzia la produzione di collagene, scolpisce i contorni del viso e ripristina l’elasticità della pelle.

Ad ogni applicazione, l’aspetto spento svanisce, l’elasticità è ritrovata e l’incarnato irradia vitalità, lasciando la pelle più tonica, levigata e splendidamente ringiovanita.

Tra i 6 prodotti, la star è il SUPEREVERSE SERUM, che promette un’idratazione profonda, rassodante e un rinnovamento visibile.

Rimpolpa la pelle sin dalla prima applicazione, poi agisce sotto la superficie, raddoppiando la sintesi di collagene nel derma, riducendo il volume delle rughe e migliorando l’elasticità nel tempo. Al suo interno si trova una miscela di acidi ialuronici che leviga istantaneamente e idrata in profondità. Insieme a Microbloom™-SH, tripeptidi di Rame, estratto di Ume giapponese e Argirelina si ottiene una formula che fa tutto: ravviva la pelle stanca, favorisce la riparazione, ripristina l’elasticità e dona un aspetto più sodo.

Perfetto per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle secche, rugose o affaticate. I risultati si intensificano a ogni utilizzo, per un aspetto migliore e più forte.

SUPERCORRECT SERUM

L’innovazione perfetta per illuminare, levigare e riequilibrare il colorito non uniforme. Questo siero ultra potente contrasta macchie scure, pigmentazione e pelle spenta senza irritare, aiutando a riscoprire la naturale luminosità della pelle. È arricchito da un trio di principi attivi mirati: vitamina C lipofila, etil linoleato di origine vegetale e un complesso liposomiale di Niacinamide e vitamina C che riduce la melanina del 26% in sole otto settimane. Il brevetto Microbloom™-SH e l’estratto di Ume giapponese contribuiscono a migliorare l’elasticità e la texture, mentre il tripeptide di rame e l’effetto HappyFeelBoost™ completano la formula con benefici riparatori per la pelle e per l’umore. La pelle appare più chiara, luminosa e uniforme, la mente è libera, riposata e serena.

RADIANCE EYE CREAM

Unendo la precisione della scienza svizzera e l’elevato livello di innovazione bioattiva giapponese, la Radiance Eye Cream ore una concentrazione eccezionalmente elevata di peptidi per la massima efficacia nel levigare le linee d’espressione, ridurre il gonfiore e illuminare lo sguardo. Un polimero di polvere di Tapioca, regala lifting e rassodamento immediato, entro 30 minuti dall’applicazione.

L’innovativa Radiance Eye Cream regala un aspetto fresco e radioso grazie alla potenza degli ingredienti anti-aging, all’effetto di HappyFeelBoost™, il super brevetto che migliora l’umore, calma e rilassa la mente. Perfetta per tutte le carnagioni, in particolare per quelle spente e stanche, per contrastare il passare

del tempo e godere di un aspetto radioso e ringiovanito.

RESURFACING DEW ESSENCE

Non solo un altro step per la cura della pelle, ma una svolta nella bio-innovazione svizzera e giapponese, progettata per trasformare la pelle durante il sonno.

Questa formula altamente performante ore una rara combinazione di azioni per esfoliare e rigenerare delicatamente, idratando al contempo, grazie al potere dell’Ectoina per un nutrimento profondo, all’estratto di Ume giapponese per un effetto riequilibrante e ai potenti AHA per rigenerare e rinnovare.

Il risultato è una pelle intensamente idratata e ultra-levigata, con una luminosità cristallina. Per un risveglio dall’incarnato visibilmente rischiarato e naturalmente luminoso. Ideale per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle che combattono contro il colorito spento. Agisce al meglio durante la notte per un risveglio fresco, rivitalizzato e luminoso dall’interno.

HEALTHYGLOW 3-IN-1 CLEANSER

Il primo passo per la cura della pelle, per un incarnato fresco e radioso. Questa formula delicata e schiumogena è arricchita con un potente estratto di Ume giapponese e acido Shikimico rigenerante per detergere in profondità e liberare i pori, nutrendo e lenendo la pelle, e proteggendo al contempo la barriera cutanea.

Perfetto per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle secche e sensibili, rimuove efficacemente impurità e make-up, lasciando il viso morbido, fresco e rivitalizzato. Per iniziare la beauty routine con la sicurezza di una pelle pulita e idratata, insieme ad uno spirito fresco e una mente schiarita e luminosa.