Arbi Arredobagno presenta il programma Bolle

Bolle è l’innovativo programma di Arbi Arredobagno che trasforma ogni spazio, grande o piccolo, in un modello di ordine e design. Ideale per qualsiasi area della casa dove l’organizzazione è fondamentale, Bolle offre soluzioni complete: dalla creazione di una lavanderia efficiente alla progettazione di sistemi d’arredo per ingressi, guardaroba, ripostigli o altri ambienti di servizio.

Questo programma si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’ottimizzazione degli spazi. La capacità di creare soluzioni su misura, che uniscono praticità e raffinatezza, consente di sfruttare al meglio ogni centimetro disponibile. Ciascuna composizione è studiata per dar vita ad ambienti armoniosi e ben organizzati, dove l’equilibrio tra estetica e funzionalità è sempre al centro della progettazione.

L’elevata modularità di Bolle si esprime attraverso diverse profondità e a una vasta scelta di lavabi e accessori aggiuntivi, che consentono di rispondere alle esigenze contemporanee di eleganza e sistemazione.

Tra gli elementi distintivi della collezione spiccano le colonne H 240, declinate in molteplici configurazioni intelligenti: strutture a giorno per lavatrice e asciugatrice, appendiabiti, ripiani, posti per carrelli, scarpiere e soluzioni attrezzate per ripostigli ad angolo. Ogni particolare è curato con precisione per garantire la pulizia visiva, nascondere gli elettrodomestici e ottimizzare lo spazio. Le ante, disponibili in varie tipologie di apertura – a battente, rientranti o a pacchetto – offrono massima flessibilità e si integrano perfettamente nel contesto architettonico.

Diversi elementi contribuiscono a migliorare le caratteristiche di praticità del programma: l’asse da stiro ripiegabile e orientabile, sempre pronta all’uso; la barra LED sottopensile che illumina la zona di lavoro, rendendo ogni operazione più semplice e precisa; il lavabo Guru in Ocritech che, grazie alla tavoletta removibile e alla vasca profonda, può essere utilizzato sia come lavabo che come lavello, adattandosi alle necessità quotidiane. Le ceste portabiancheria integrate e i vari elementi modulari che non solo ottimizzano lo spazio, ma aiutano anche a nascondere vani tecnici e zone di disordine, mantenendo l’ambiente sempre ordinato.

La vasta gamma di finiture permette di soddisfare ogni esigenza di stile e gusto personale. Sono ben 56 le varianti colore tra cui 52 laccati opaco e velvet e 4 metal; per chi cerca il calore e la naturalezza del legno, sono disponibili 12 opzioni in melaminico e a queste si aggiungono 4 varianti di melaminico colore per aggiungere un tocco di originalità agli ambienti.

Con Bolle, Arbi Arredobagno ridefinisce l’arredo degli spazi di servizio della casa, portando la qualità e lo stile Made in Italy al servizio dell’eleganza e della funzionalità.