Il pile è protagonista dei capi di abbigliamento di UNIQLO & NEEDLES

UNIQLO e NEEDLES presentano una collezione di capi in pile. Amato dagli appassionati di moda, NEEDLES è un marchio disegnato da Keizo Shimizu, fondatore del negozio di abbigliamento NEPENTHES. Questa nuova aggiunta al LifeWear (abbigliamento per tutti) riflette l’evoluzione dell’iconico pile di UNIQLO con il gusto raffinato di NEEDLES, sottolineando il vero fascino del prodotto attraverso un design semplice.

La combinazione tra l’attenzione ai dettagli di NEEDLES e il pile UNIQLO ha dato vita a una collezione speciale che incarna la bellezza del design essenziale. Sono disponibili tre tipi di pile in colori semplici e tinta unita: nero, grigio, beige e viola.

La giacca in pile, con la sua silhouette moderna e rilassata, trae ispirazione dai capi vintage degli anni ’70. Il cardigan oversize riprende il motivo iconico di NEEDLES e lo adatta al taglio UNIQLO. I pantaloni larghi in pile hanno un’elegante silhouette dritta, con strisce laterali dello stesso colore del tessuto per un look sofisticato.