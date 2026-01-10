ISDIN presenta i nuovi Reparador Labial Color per idratare le labbra

ISDIN, azienda internazionale leader nella fotoprotezione e nella dermocosmesi, presenta la sua innovativa gamma di Reparador Labial Color, pensata per idratare e nutrire le labbra secche donando loro un tocco di colore naturale, e al tempo stesso, sofisticato.
Grazie alla loro formula avanzata con acido ialuronico, i nuovi Reparador Labial Color di ISDIN offrono un’idratazione intensa per 24 ore e aiutano a riparare le labbra danneggiate. Inoltre, grazie alla loro composizione, proteggono le labbra dalle aggressioni esterne come l’inquinamento o il clima estremo, il tutto con un finish colorato che esalta la naturalezza delle labbra.
Gli ingredienti principali:
• Acido ialuronico: agisce come un potente idratante, trattenendo l’acqua e supportando la funzione barriera. Al tempo stesso, fornisce una sensazione di comfort immediato, aiutando a lenire le sensazioni di discomfort.
• Vitamina E: antiossidante che aiuta a contrastare i danni causati da agenti esterni come l’inquinamento o il freddo.
Reparador Labial Color è disponibile in 3 nuance: borgogna, rosso e rosa.