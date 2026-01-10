Beauty

ISDIN presenta i nuovi Reparador Labial Color per idratare le labbra

Di Gabriella Frigerio

ISDIN, azienda internazionale leader nella fotoprotezione e nella dermocosmesi, presenta la sua innovativa gamma di Reparador Labial Color, pensata per idratare e nutrire le labbra secche donando loro un tocco di colore naturale, e al tempo stesso, sofisticato.

Grazie alla loro formula avanzata con acido ialuronico, i nuovi Reparador Labial Color di ISDIN offrono un’idratazione intensa per 24 ore e aiutano a riparare le labbra danneggiate. Inoltre, grazie alla loro composizione, proteggono le labbra dalle aggressioni esterne come l’inquinamento o il clima estremo, il tutto con un finish colorato che esalta la naturalezza delle labbra.

Gli ingredienti principali:

• Acido ialuronico: agisce come un potente idratante, trattenendo l’acqua e supportando la funzione barriera. Al tempo stesso, fornisce una sensazione di comfort       immediato, aiutando a lenire le sensazioni di discomfort.

• Vitamina E: antiossidante che aiuta a contrastare i danni causati da agenti esterni come l’inquinamento o il freddo.

Reparador Labial Color è disponibile in 3 nuance: borgogna, rosso e rosa.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it