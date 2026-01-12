CHANEL presenta Gracie Abrams come nuova musa di Coco Crush

CHANEL annuncia l’arrivo della cantautrice e ambasciatrice della Maison, nominata ai GRAMMY, Gracie Abrams come nuova musa della collezione di gioielli COCO CRUSH. Fin dal suo debutto nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione.

Il suo primo EP Minor (2020), seguito da This Is What It Feels Like (2021), l’hanno consacrata sulla scena pop con uno stile intimo e autentico. Nel 2023 ha pubblicato il suo album di debutto, Good Riddance , e ha ricevuto l’ambitissima nomination come Miglior Artista Emergente alla 66a edizione dei Grammy Awards.

L’anno successivo è uscito il suo secondo album, The Secret of Us, e la versione deluxe che includeva il suo brano con il miglior piazzamento in classifica fino ad oggi, “That’s So True”. Il suo atteggiamento distintivo e la sua naturale sicurezza incarnano perfettamente lo spirito di COCO CRUSH.