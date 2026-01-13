MINI, la stufa a pellet compatta di MCZ che regala il massimo comfort

Mini, la stufa a pellet, si distingue per la sua forma rotonda e il profilo compatto, con un’altezza più contenuta rispetto alle altre stufe della gamma MCZ, che ne migliora l’accessibilità e rende più semplice il caricamento del pellet.

La porta in vetro dona un tocco moderno ed elegante, mentre la griglia di ventilazione frontale è discreta e perfettamente integrata. Il cuore visivo resta la fiamma, ampia e ben visibile, che regala un effetto scenico caldo e accogliente. Disponibile in tre finiture metalliche black, silver e white, Mini si adatta a ogni tipo di ambiente, dal minimalista al contemporaneo. Grazie alla sua forma rotonda e all’uscita fumi superiore, si installa con grande flessibilità anche negli spazi più contenuti. Perfetta per essere collocata negli angoli di casa, valorizza ogni ambiente mettendo in risalto tutto il design firmato MCZ. Mini è disponibile nella versione 6 kW a ventilazione forzata e 8 kW ad aria canalizzata.

Grazie alla tecnologia Maestro+ è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata che ne permette il controllo anche a distanza o dal telecomando freestanding (di serie) con termostato ambiente e sensore umidità. Grazie all’ottimizzazione della combustione e al braciere autopulente, la manutenzione a la pulizia del focolare risultano semplici e rapide: solo una volta alla settimana. Il vetro rimane pulito molto più a lungo e la fiamma risulta particolarmente spettacolare. Con alte prestazioni in termini di efficienza energetica, emissioni ridotte al minimo e una versione in bassa potenza da 6 KW, Mini è perfetta anche per le case ben isolate.