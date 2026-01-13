Laneige presenta la Lip Sleeping Mask Blue Lemonade in edizione limitata

Laneige presenta Lip Sleeping Mask Blue Lemonade in Limited Edition, la reinterpretazione fresca e sensoriale dell’iconica maschera notte per le labbra. Un trattamento essenziale della routine serale, studiato per idratare intensamente, ammorbidire e levigare le labbra durante la notte, lasciandole visibilmente più morbide e uniformi al risveglio.

Questa edizione limitata si distingue per la fragranza Blue Lemonade, una nota agrumata fresca e delicatamente dolce che avvolge le labbra in una sensazione rinfrescante e piacevole, trasformando il gesto serale in un vero momento di comfort. La texture liscia e non appiccicosa si fonde sulle labbra, garantendo un’applicazione uniforme e un’azione prolungata per tutta la notte.

La formula è arricchita con Complesso di Bacche Rosse, Vitamina C e Olio di Cocco, un mix di ingredienti attivi che favorisce una delicata esfoliazione, nutre in profondità e aiuta a proteggere le labbra dalla disidratazione, migliorandone visibilmente l’aspetto notte dopo notte.

Per completare la routine, Lip Glowy Balm accompagna l’idratazione durante il giorno, mantenendo le labbra morbide, levigate e luminose anche fuori dalla skincare serale.