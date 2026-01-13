Beauty

Laneige presenta la Lip Sleeping Mask Blue Lemonade in edizione limitata

Di Gabriella Frigerio

Laneige presenta Lip Sleeping Mask Blue Lemonade in Limited Edition, la reinterpretazione fresca e sensoriale dell’iconica maschera notte per le labbra. Un trattamento essenziale della routine serale, studiato per idratare intensamente, ammorbidire e levigare le labbra durante la notte, lasciandole visibilmente più morbide e uniformi al risveglio.

Questa edizione limitata si distingue per la fragranza Blue Lemonade, una nota agrumata fresca e delicatamente dolce che avvolge le labbra in una sensazione rinfrescante e piacevole, trasformando il gesto serale in un vero momento di comfort. La texture liscia e non appiccicosa si fonde sulle labbra, garantendo un’applicazione uniforme e un’azione prolungata per tutta la notte.

La formula è arricchita con Complesso di Bacche Rosse, Vitamina C e Olio di Cocco, un mix di ingredienti attivi che favorisce una delicata esfoliazione, nutre in profondità e aiuta a proteggere le labbra dalla disidratazione, migliorandone visibilmente l’aspetto notte dopo notte.

Per completare la routine, Lip Glowy Balm accompagna l’idratazione durante il giorno, mantenendo le labbra morbide, levigate e luminose anche fuori dalla skincare serale.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it