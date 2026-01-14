Grand Seiko amplia la Elegance Collection con due nuovi modelli GMT

Da oltre quindici anni nella collezione Grand Seiko, il modello SBGM221, animato da un calibro meccanico con funzione GMT, incarna l’essenza del tempo con un design intramontabile. Presentato per la prima volta nel 2010, questo segnatempo e diventato una delle creazioni più amate della collezione, apprezzato per la sua sobria raffinatezza, il quadrante avorio e la discreta lancetta GMT in acciaio azzurrato.

Oggi, la collezione accoglie due nuove interpretazioni che conservano la purezza delle linee originali e l’anima meccanica del modello, impreziosite da inediti quadranti caratterizzati da motivi delicati che riflettono la sensibilità giapponese per la natura e per la luce.

L’eleganza di questi modelli risiede nella continuità delle proporzioni e nell’equilibrio delle forme, attuali oggi come lo sarebbero state sessant’anni fa e come lo saranno tra sessant’anni, coniugati con una complicazione GMT. La cassa in acciaio inossidabile da 39,5 mm fonde morbide e armoniose con superfici lucidate con la tecnica Zaratsu, emblema della maestria artigianale Grand Seiko. Le anse, leggermente smussate, rivelano un’attenzione al dettaglio che riflette la perizia dei maestri lucidatori. A completare la cassa, il vetro zaffiro a cupola conferisce un tocco di carattere retrò, evocando le forme degli orologi degli anni Sessanta.

Entrambi i segnatempo presentano un nuovo quadrante, animato da un motivo geometrico a spirale che riflette la luce a ogni movimento del polso, espressione autentica del linguaggio estetico di Grand Seiko .

Grand Seiko SBGM255 “Snowdrop”

Il Grand Seiko SBGM255 “Snowdrop” cattura il bagliore dei fiocchi di neve che si sciolgono sotto il sole di primavera, quando il rigore dell’inverno lascia spazio al tepore della nuova stagione. Le gocce che brillano alla luce diventano simbolo poetico del rinnovamento naturale, splendidamente espresso in questo modello. La lancetta GMT, in acciaio azzurrato, risalta sul quadrante bianco e si armonizza con la scala delle 24 ore, anch’essa blu.

Il Grand Seiko SBGM257 “Moondrop”

Il Grand Seiko SBGM257 “Moondrop” offre un’interpretazione piu profonda e contemplativa. In autunno, quando la luce lunare avvolge il cielo notturno di un bagliore soffuso, le gocce di rugiada si illuminano catturando un momento che riflette la bellezza di questa stagione. Il quadrante si presenta nei toni del blu notte. La lancetta GMT dorata indica le ore corrispondenti sull’anello interno recante la scala delle 24 ore, anch’esso dorato.

Le lancette e gli indici, tagliati al diamante e lucidati a mano, garantiscono una leggibilità ottimale e riflettono la distintiva attenzione al dettaglio propria di Grand Seiko.

Realizzati presso il Grand Seiko Studio Shizukuishi, i segnatempo SBGM255 e SBGM257 sono equipaggiati con il calibro meccanico 9S66, caratterizzato da una frequenza di 4 Hz e da una riserva di carica di circa 72 ore. Il movimento combina le più avanzate innovazioni nella realizzazione della spirale con uno scappamento sviluppato grazie alla tecnologia MEMS, assicurando la massima precisione e stabilita nell’uso quotidiano.

Il calibro 9S66 offre l’indicazione della data e un’autentica funzione GMT. Quando la corona e portata sulla seconda posizione, e possibile regolare simultaneamente ore, minuti e lancetta delle 24 ore, che indica l’ora di riferimento. Estraendo invece la corona alla prima posizione e possibile regolare soltanto la lancetta delle ore, senza interrompere il movimento dei minuti e dei secondi, permettendo così di cambiare fuso orario, senza compromettere la precisione del segnatempo. Una funzionalità particolarmente apprezzata dai viaggiatori frequenti e da chi desidera mantenere un collegamento costante con persone che si trovano in fusi orari diversi.