C15 Glow Booster Serum di Super You, il glow che nasce dall’equilibrio

Il nuovo anno è il momento perfetto per rinnovarsi, fare spazio a nuove energie e concedersi un vero glow up. Super You, brand italiano di microbiome skincare, accompagna la pelle in questo percorso con il C15 Glow Booster Serum: il siero che illumina, uniforma e rinforza il viso, giorno dopo giorno, portandolo verso il suo massimo potenziale. Al centro della formula c’è il Barrier Balance Complex, l’esclusiva tecnologia Super You che supporta il microbioma cutaneo e rafforza la barriera della pelle, proteggendola dagli stress quotidiani e mantenendo il suo equilibrio naturale.

Il Glow Booster Serum si distingue per la Vitamina C in tre forme, inclusa una micro-incapsulata ad alta concentrazione, scelta rara e sofisticata che unisce massima efficacia, stabilità e tollerabilità. Questa tecnologia permette di ottenere un incarnato visibilmente più luminoso, radioso e uniforme, senza rischi di irritazioni, anche sulle pelli più sensibili.

La formula è completata da un pool di superfoods ad alto potere antiossidante, pensati per potenziare la naturale radiosità del volto: acerola, ricca di Vitamina C naturale, per contrastare i segni di stanchezza, kale, un vero concentrato di nutrienti, che rafforza la pelle e aggiunge un twist green-coach al glow e acido ferulico che amplifica l’azione antiossidante della Vitamina C e contribuisce a proteggere la pelle dalle aggressioni quotidiane.

La texture in simil gel, leggera e a rapido assorbimento, arricchita da micro-perlescenze, crea un effetto glow immediato, naturale e sofisticato, trasformando il gesto quotidiano di skincare in un vero rituale di luminosità.

Versatile e multitasking, il siero può essere miscelato al fondotinta, per un effetto glow modulabile e personalizzato.

Il C15 Glow Booster Serum non è solo un siero: è una Vitamina C altamente performante, dove tecnologia, ingredienti naturali e superfoods si incontrano per dare vita a un incarnato sano, forte e radioso. Perché il vero glow nasce dall’equilibrio: una pelle nutrita, protetta e luminosa, pronta ad affrontare il nuovo anno con energia e vitalità.