Scavolini presenta Goodnight, la nuova collezione letti

Design italiano, funzionalità e innovazione guidano Scavolini da oltre sessant’anni nell’interpretare la casa contemporanea. Oggi, l’Azienda introduce Goodnight, la nuova collezione di letti pensata per completare la zona notte. Questo ulteriore sviluppo si integra perfettamente con le cabine armadio Walk-in Fluida e i moduli del programma BoxLife, offrendo una soluzione d’arredo completa e coerente. Un progetto che risponde alle esigenze dell’abitare contemporaneo, dove bellezza, comfort e ottimizzazione degli spazi diventano parte integrante del benessere quotidiano.

Con questa novità, Scavolini consolida il suo ruolo di protagonista nell’interior design, offrendo soluzioni coordinate e personalizzabili per ogni ambiente della casa. Goodnight garantisce un equilibrio perfetto tra estetica e praticità, da sempre valori distintivi dell’identità Scavolini.

Goodnight debutta con due modelli, Olimpia e Sarin:

Olimpia racconta l’incontro tra eleganza classica e comfort moderno. La testata imbottita con profili cordonati verticali, esclusiva Scavolini, crea un raffinato ritmo visivo che valorizza la parete. Disponibile in una ricca gamma di rivestimenti – dai tessuti naturali ai velluti più sofisticati – e nelle versioni con o senza contenitore salvaspazio, è ideale per chi desidera un ambiente funzionale.

Sarin si distingue per il design contemporaneo ed essenziale. La morbida testata, valorizzata da un delicato bordo a volant, rende il modello perfetto per camere dal mood giovane e rilassante. Anche in questo caso, la scelta dei rivestimenti è ampia: dai colori neutri alle texture melange.

Entrambe le proposte sono disponibili per due misure di materasso (160×190 e 160×200 cm) e possono avere la rete ortopedica fissa oppure sollevabile, nella versione con sistema contenitore: una soluzione ideale per riporre coperte, cuscini o biancheria massimizzando lo spazio e mantenendo la stanza sempre ordinata.

La combinazione con due tipi di piedini – Alpha in legno finitura alluminio satinato (H.10 cm) o Delta in metallo finitura Moka (H.13,5 cm) – garantisce un’estetica curata e una facile pulizia del pavimento sottostante. La linea include inoltre materassi ergonomici e set biancheria coordinato.

Ogni letto della collezione Goodnight è frutto della cura artigianale, della ricerca sui materiali e dell’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono Scavolini. Le linee eleganti, la funzionalità intelligente e la possibilità di personalizzare ogni elemento, trasformano il momento del riposo in un’esperienza quotidiana di stile e benessere.

Con Goodnight, Scavolini conferma la propria missione: rendere ogni ambiente della casa accogliente, coordinato e unico. Un ulteriore tassello di un percorso che continua a evolversi, reinterpretando i sogni e le esigenze di chi abita la casa contemporanea.