Beauty

Dermovitamina presenta il nuovo Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+

Di Gabriella Frigerio

Dalla ricerca dermocosmetica Dermovitamina nasce Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+, il nuovo trattamento in stick che amplia la linea RAGADI, specificamente sviluppata per la prevenzione e il trattamento di ragadi, screpolature e fissurazioni di mani, piedi, labbra, seno e zone sensibili.

Tutte le formulazioni della linea sono studiate per creare un film protettivo ad azione idratante, lenitiva e riparatrice, che aiuta a prevenire la riapertura dei tagli e protegge la pelle dalle aggressioni esterne, favorendo la naturale rigenerazione cutanea. 

Le pelli secche e sensibili sono caratterizzate da una barriera cutanea fragile, che tende a perdere coesione e a manifestare disidratazionefissurazioni screpolature. Per mantenere l’equilibrio cutaneo è necessario un intervento mirato, in grado di nutrire, riparare e rinforzare la pelle contro le aggressioni esterne. 

Dalla ricerca dermocosmetica Dermovitamina nasce Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+, il nuovo trattamento in stick che amplia la linea RAGADI, specificamente sviluppata per la prevenzione e il trattamento di ragadi, screpolature e fissurazioni di mani, piedi, labbra, seno e zone sensibili. Tutte le formulazioni della linea sono studiate per creare un film protettivo ad azione idratante, lenitiva e riparatrice, che aiuta a prevenire la riapertura dei tagli e protegge la pelle dalle aggressioni esterne, favorendo la naturale rigenerazione cutanea. Le pelli secche e sensibili sono caratterizzate da una barriera cutanea fragile, che tende a perdere coesione e a manifestare disidratazione, fissurazioni e screpolature. Per mantenere l’equilibrio cutaneo è necessario un intervento mirato, in grado di nutrire, riparare e rinforzare la pelle contro le aggressioni esterne. Inoltre, l’esposizione prolungata al sole, insieme ad agenti atmosferici come vento e salsedine, accentua la disidratazione e compromette ulteriormente la funzione barriera, rallentando i naturali processi di rigenerazione. Quando la pelle presenta fissurazioni o ragadi, questi fattori possono aumentare l’infiammazione locale, favorire irritazioni e bruciore e ritardare la cicatrizzazione. Per questo motivo, una protezione solare elevata e mirata, unita a una formulazione rigenerante, diventa fondamentale per limitare il danno ossidativo, preservare l’integrità cutanea e mantenere la pelle sana, morbida e protetta anche nelle condizioni più critiche. In questa prospettiva nasce Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+, un trattamento multiuso ad alta protezione, formulato per proteggere e rigenerare le pelli secche, molto secche e sensibili soggette a screpolatura. Grazie alla sua formula dermocompatibile ad elevata tollerabilità, dermatologicamente testata per pelli sensibili e oftalmologicamente testata, lo stick è indicato per neonati, bambini e adulti, garantendo un utilizzo sicuro anche sulle aree più delicate come labbra, viso e zone sensibili.

Inoltre, l’esposizione prolungata al sole, insieme ad agenti atmosferici come vento e salsedine, accentua la disidratazione e compromette ulteriormente la funzione barriera, rallentando i naturali processi di rigenerazione.

Quando la pelle presenta fissurazioni o ragadi, questi fattori possono aumentare l’infiammazione locale, favorire irritazioni e bruciore e ritardare la cicatrizzazione. Per questo motivo, una protezione solare elevata e mirata, unita a una formulazione rigenerante, diventa fondamentale per limitare il danno ossidativo, preservare l’integrità cutanea e mantenere la pelle sana, morbida e protetta anche nelle condizioni più critiche.

In questa prospettiva nasce Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+, un trattamento multiuso ad alta protezione, formulato per proteggere e rigenerare le pelli secche, molto secche e sensibili soggette a screpolatura. Grazie alla sua formula dermocompatibile ad elevata tollerabilità, dermatologicamente testata per pelli sensibili e oftalmologicamente testata, lo stick è indicato per neonati, bambini e adulti, garantendo un utilizzo sicuro anche sulle aree più delicate come labbra, viso e zone sensibili. 

La formulazione combina un pool di attivi nutrienti e protettivi, tra cui olio di cocco olio di camelina, che apportano acidi grassi essenziali e sostanze emollienti in grado di ripristinare il film idrolipidiconutrire intensamente favorire la rigenerazione epidermica. Il filtro solare SPF50+ ad ampio spettro (UVA/UVB) assicura una protezione efficace contro la radiazione solare, prevenendo l’aggravarsi delle screpolature e proteggendo i tessuti cutanei dal danno ossidativo indotto dai raggi UV. 

La texture confortevole si fonde con la pelle, creando un film invisibile, non unto e resistente all’acqua, ideale per l’applicazione quotidiana. Il formato in stick rende l’applicazione pratica, precisa e igienica, favorendo un gesto di cura immediato e sempre a portata di mano. 

Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+ si inserisce nella filosofia dermocosmetica Dermovitamina, che unisce efficacia, sicurezza e ricerca scientifica avanzata per offrire trattamenti ad alta performance, pensati per il benessere e la protezione della pelle, anche la più sensibile. 

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it