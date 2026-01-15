Dermovitamina presenta il nuovo Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+

Dalla ricerca dermocosmetica Dermovitamina nasce Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+, il nuovo trattamento in stick che amplia la linea RAGADI, specificamente sviluppata per la prevenzione e il trattamento di ragadi, screpolature e fissurazioni di mani, piedi, labbra, seno e zone sensibili.

Tutte le formulazioni della linea sono studiate per creare un film protettivo ad azione idratante, lenitiva e riparatrice, che aiuta a prevenire la riapertura dei tagli e protegge la pelle dalle aggressioni esterne, favorendo la naturale rigenerazione cutanea.

Le pelli secche e sensibili sono caratterizzate da una barriera cutanea fragile, che tende a perdere coesione e a manifestare disidratazione, fissurazioni e screpolature. Per mantenere l’equilibrio cutaneo è necessario un intervento mirato, in grado di nutrire, riparare e rinforzare la pelle contro le aggressioni esterne.

Inoltre, l’esposizione prolungata al sole, insieme ad agenti atmosferici come vento e salsedine, accentua la disidratazione e compromette ulteriormente la funzione barriera, rallentando i naturali processi di rigenerazione.

Quando la pelle presenta fissurazioni o ragadi, questi fattori possono aumentare l’infiammazione locale, favorire irritazioni e bruciore e ritardare la cicatrizzazione. Per questo motivo, una protezione solare elevata e mirata, unita a una formulazione rigenerante, diventa fondamentale per limitare il danno ossidativo, preservare l’integrità cutanea e mantenere la pelle sana, morbida e protetta anche nelle condizioni più critiche.

In questa prospettiva nasce Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+, un trattamento multiuso ad alta protezione, formulato per proteggere e rigenerare le pelli secche, molto secche e sensibili soggette a screpolatura. Grazie alla sua formula dermocompatibile ad elevata tollerabilità, dermatologicamente testata per pelli sensibili e oftalmologicamente testata, lo stick è indicato per neonati, bambini e adulti, garantendo un utilizzo sicuro anche sulle aree più delicate come labbra, viso e zone sensibili.

La formulazione combina un pool di attivi nutrienti e protettivi, tra cui olio di cocco e olio di camelina, che apportano acidi grassi essenziali e sostanze emollienti in grado di ripristinare il film idrolipidico, nutrire intensamente e favorire la rigenerazione epidermica. Il filtro solare SPF50+ ad ampio spettro (UVA/UVB) assicura una protezione efficace contro la radiazione solare, prevenendo l’aggravarsi delle screpolature e proteggendo i tessuti cutanei dal danno ossidativo indotto dai raggi UV.

La texture confortevole si fonde con la pelle, creando un film invisibile, non unto e resistente all’acqua, ideale per l’applicazione quotidiana. Il formato in stick rende l’applicazione pratica, precisa e igienica, favorendo un gesto di cura immediato e sempre a portata di mano.

Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF50+ si inserisce nella filosofia dermocosmetica Dermovitamina, che unisce efficacia, sicurezza e ricerca scientifica avanzata per offrire trattamenti ad alta performance, pensati per il benessere e la protezione della pelle, anche la più sensibile.