Giorgio Visconti partecipa a VicenzaOro 2026 con la collezione Like Me Chapter II

Giorgio Visconti sarà tra i protagonisti di VicenzaOro 2026, il prestigioso Salone Internazionale del Gioiello che si terrà dal 16 al 20 gennaio 2026, con la presentazione della collezione Like Me Chapter II.

La collezione rappresenta un’evoluzione della rinomata linea Like Me e costituisce un momento centrale nella storia del marchio, dove il design moderno si integra perfettamente con materiali di pregio, creando gioielli di eccezionale eleganza e carattere.

I gioielli di Like Me Chapter II si contraddistinguono per un’armoniosa fusione tra gemme colorate e pavé di diamanti, incarnando l’anima di una femminilità decisa e consapevole. Creati in oro 18 carati, i pezzi della collezione valorizzano la brillantezza delle pietre attraverso una composizione che dona un senso di dinamismo e contemporaneità al design, preservando al contempo un’eleganza pura ed essenziale. Ogni pezzo è caratterizzato da linee pulite e moderne che si adattano perfettamente sia a look casual che a occasioni più formali, e celebra la forza femminile tramite differenti interpretazioni stilistiche.