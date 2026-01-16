Forme plastiche per Otis, il nuovo lavabo a colonna di Ceramica Cielo

Otis, la proposta di Ceramica Cielo firmata da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, reinterpreta in una chiave contemporanea e sofisticata il classico lavabo a colonna, ridefinendolo con geometrie essenziali dalla grande forza plastica.

Il progetto si sviluppa a partire dall’ampia bacinella ovale – cifra stilistica ed elemento ricorrente nel lavoro del duo di designer – che l’hanno resa una componente al tempo stesso esteticamente impattante e dalla spiccata funzionalità per le generose dimensioni del bacino. Questa è utilizzabile sia singolarmente, divenendo un puro lavabo da appoggio o sospeso, che nella versione più strutturata posta su una colonna freestanding semplice o binata.

Elemento distintivo di Otis sono le mensole tonde o semicircolari, sovrapposte su un lato del lavabo, disponibili in ceramica e legno Iroko che lo arricchiscono insieme ad un portasciugamano curvo, dando piena autonomia estetica e funzionale alla proposta.

Otis è disponibile inoltre nelle raffinata nuance Fumo e Talpa, grigi dai toni neutri ma caldi che va ad arricchire la già ampia gamma di cromie di Cielo, offrendo la possibilità di giocare con inediti accostamenti tra matt e glossy.

La collezione si completa con una coppia di sanitari – disponibili sia nella variante sospesa che in quella a terra – accomunati dalla medesima forza plastica e dalle linee morbide che caratterizzano il lavabo. Entrambe le versioni sono disponibili nella selezione di nuance delle palette Terre e Acque di Cielo dedicata ai sanitari e nelle finiture Talpa e Fumo.

Con questa collezione Ceramica Cielo dimostra ancora una volta la sua maestria nella lavorazione della ceramica, dando vita a prodotti coerenti con la propria estetica in grado di soddisfare i più alti standard in termini di design e rispondendo alle necessità di una committenza sempre più esigente.